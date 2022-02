Nerds zijn nu de cool kids, wat de spencer een heel andere dimensie heeft gegeven

Bob Marley Beeld Redferns

Mijn middelbareschoolvriendje Harry had een vader met een snor, een knappe zus aan wie ik kort kennis had en een lieve moeder die in het dorp een sympathiek boetiekje runde. Uit die vijver viste Harry op een dag een soepele, eigele spencer die ik ook wilde, waarna mijn eigen moedertje aan het breien sloeg. Daar en toen heb ik geleerd dat een gedetailleerde briefing cruciaal is bij een creatieve exercitie. In mijn knalgele spencer leek ik in de verste verte niet op Harry; wel op Big Bird, de Amerikaanse Pino die ook toen al geler was dan een kanarie. Misschien had ik 'm ook niet moeten combineren met een rood poloshirt, maar goed, allemaal wijsheid achteraf. Sindsdien is de spencer kledingstuk non grata in mijn garderobe.

De spencer dankt zijn naam aan een 18de-eeuws Engels heertje dat de verschroeide mouwen van zijn jas afknipte. Daarna werd het kledingstuk een uitvalsbasis voor luitjes aan de burgerlijke kant van het spectrum: nerds, golfers, die categorie. In dat imago kreeg zelfs Bob Marley geen deuk geslagen. We zien hem hier een jaar voor zijn onfortuinlijke overlijden gekleed in een spencer in rastakleuren. Op het beroemde omslag van muziekblad Rolling Stone uit 1976 droeg hij een groen-witte spencer, gefotografeerd door een toen nog jonge Annie Leibovitz.

In een era tjokvol muzieklegendes stak Bob Marley erbovenuit om wat hij zei, om hoe hij het zei, en om hoe hij eruitzag terwijl hij het allemaal verkondigde. Marley bezat geen grote garderobe. In zijn jongere jaren was dat het gevolg van een gebrek aan budget, op latere leeftijd gold het dictaat vanuit zijn geloof om het eenvoudig te houden – hét bewijs dat je van weinig veel kunt maken. Hij droeg denim overhemden, trainingspakken van Adidas ver voordat hiphop dat merk omarmde, patchwork pantalons en jasjes van de legerdump die hem positioneerden als de revolutionair die hij wilde zijn. En dus die gebreide spencers, al kregen die nooit vaste voet aan de grond bij de cool kids.

Maar dankzij de techrevolutie zijn tegenwoordig nerds de cool kids, wat de spencer ineens een heel andere dimensie heeft gegeven. En dan is er natuurlijk Harry Styles. Want wat Bob Marley niet lukte, daar slaagt deze jonge god wel in: de spencer is terug in het straatbeeld, ook nog eens in de ‘nerdy’ variant, dus quasi te heet gewassen (zie foto). Want Generatie Z’ers kopiëren blind Harry, in wie ze hun eigen Haile Selassie zien. Maar goed, blind Harry volgen, dat deed ik natuurlijk ook ooit.