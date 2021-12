Neem een voorbeeld aan Mary Poppins en tors deze winter alles mee in je XXL-tas

winter '21/'22 Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Of het een onsje meer mag zijn? Een kilootje! De grotetassentrend van afgelopen jaar nemen we lekker mee naar deze winter, want het is een en al royale kalbassen wat we zien op catwalk en winkelstraat. Tassen die in vele gevallen niet eens binnen de criteria van de handbagage zullen vallen, maar waar dus wel lekker veel in past.

Hoe gaan wij ze dragen?

Vaak, want deze trend is ideaal voor Nederlandse vrouwen die – zo leert de ervaring – weinig op hebben met petieterige tasjes waar net één tampon of lippenstift in past. De grote subtrends zijn de reusachtige vierkante tas van leer of geweven materialen en de aaibare, organisch gevormde tas van wol, pluis of nepbont – of een combinatie van die twee. Ook de XXL-puffertas wordt, twee jaar nadat het Nederlandse label Kassl zijn ‘pillow bag’ lanceerde, overal gezien deze winter.

Een bekend mens

Mary Poppins (Julie Andrews). Beeld ANP / Photo 12

Julie Andrews’ personages waren nooit zo van de traveling light. Als postulante slash gouvernante Maria in The Sound of Music had ze behalve een gitaar ook al een soort hutkoffer bij zich, maar de tapijttas die ze als Mary Poppins meetorste sloeg alles: kapstok, kamerplant, schemerlamp, passpiegel, kleren, dansschoenen: alles paste erin. Waarmee meteen het enige nadeel van de grote, overvolle tas wordt aangestipt: laat hem geen last worden.

Waar kopen we dat?

Groene Pillow bag medium van gecoat canvas van Kassl, € 295.

Geruite gevlochten maxitas van Zara, € 40.

Royale stash bag van Susan Bijl, € 60.

Grote zebraprinttas van Ateljé, € 90.