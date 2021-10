Ik bezocht laatst de uitvaart van oom Franklin, de zoon van mijn schoonovergrootmoeder die kleine oma genoemd werd. Kleine oma, een hart zo groot als ze klein was, woonde jarenlang in bij haar andere zoon, oom Theo, in een Bijlmerflat waar het altijd tropisch warm was: op de thermometer naast de ingang heb ik het kwik nooit onder de dertig graden gezien.

Bij de uitvaartdienst viel mijn oog op de vele hoeden die oom Franklin droeg tijdens zijn leven (er werden foto’s getoond), zoals ik onder de aanwezigen ook veel hoeden zag, onder meer bij de dragers van de firma Wi Kan Doe (de zwartleren trilby is onderdeel van hun uniform).

Berlijn 1976. Schrijvers William Burroughs en Susan Sontag met feodora’s. Beeld ullstein bild via Getty Images

Met name de oudere Surinaamse man houdt van zijn hoed. En je kunt er vergif op innemen dat ook de schoenen glimmen. Als je die twee uiteinden van het spectrum op orde hebt, is alles daar tussenin een invuloefening – zie linksboven soulzanger Steffen Morrison die een gedurfd streepjespak sandwicht tussen lichtbruine monkstrap-schoenen en een crèmekleurige pork pie-hoed van Jos van Dijck, een prima hoedenzaak in het centrum van Utrecht. Nu zult u zeggen dat de drempel om je parmantig te kleden laag is als je van beroep artiest bent, zoals Morrison, maar dan doet u de rest van de Surinaamse goegemeente te kort. Loop een middag door winkelcentrum Amsterdamse Poort, of nog beter, ga gewoon een avondje uit en het verschil manifesteert zich vanzelf: Nederlandse mannen dragen kleren, Surinamers kléden zich.

Kleding is een gesprek, las ik ergens, en met een hoed is het goed communiceren. Neem de fedora’s van de Amerikaanse schrijvers William Burroughs en Susan Sontag, gefotografeerd in Berlijn, waar ze volgens mij Samuel Beckett opzochten. Het zijn vergelijkbare hoeden met een band rond de kroon, toch vertellen ze beiden een ander verhaal. Door de gedeukte kroon en de rechte rand oogt Burroughs, de geestelijk vader van de beatgeneratie, streng, intimiderend. Sontag heeft daarentegen de kroon bol gelaten. De rand laat ze wel golven – de hoed als morsebericht van een open karakter.

Wat communiceert een pork pie-hoed, dat typisch volkse hoofddeksel met de smalle, nuchtere rand? Jazzheld Lester Young droeg pork pie-hoeden. Na zijn overlijden eerde Charles Mingus hem met het nummer Goodbye Pork Pie Hat: ‘When Charlie speaks of Lester / You know someone great has gone.’ Het fuck you-veertje in de pork pie van Steffen Morrison knipoogt naar die andere regel over Lester: ‘A bright star / In a dark age / When the bandstands had a thousand ways / Of refusing a black man admission.’