Nadelen van Chinees rijden: spuuglelijk, je laadt je een ongeluk en dan nog die actieradius

Elektrische auto van het Chinese merk Byd. Beeld VCG via Getty Images

Het waren de jaren tachtig en op tv werden Japanse auto’s kapotgeslagen. Woede met een boodschap was het: terwijl Amerikaanse arbeiders die hun banen kwijt waren geraakt in de kwakkelende autofabrieken van Detroit inbeukten op Toyota’s met staven en hamers, lieten ze zich filmen en fotograferen.

Het was intimidatie van Amerikanen die Japans hadden gekocht in plaats van Amerikaans. Het was een waarschuwing aan de eigen overheid, die het maar liet gebeuren dat het goedkopere, zuinigere en betere spul uit het buitenland de Amerikaanse wegen koloniseerde terwijl de eigen industrie nood leed. En het was een bericht aan alles wat Japans was: scheer je weg. (Volgens de geruchten reden diverse mishandelde Corolla’s daarna overigens nog steeds als een zonnetje.)

Hun banen kregen de Amerikaanse autofabrieksarbeiders er niet door terug. Ondanks hele en halve handelsoorlogen ging de Japanner kalmpjes door met het veroveren van ’s werelds wegen.

Tegenwoordig komt de bedreiging van Japans aartsvijand. China zet de verovering van de markt voor goedkope elektrische auto’s voort, weg voor weg, land voor land. Terwijl Europese makers een achterhoedegevecht voeren met de verbrandingsmotor als inzet.

Er zijn vooralsnog geen Franse of Duitse autofabrieksarbeiders – Nederlandse hebben we binnenkort niet meer – gesignaleerd die zich met een sloophamer uitleven op een BYD of een Lynk & Co. Voorlopig rekenen ze er wellicht op dat de nadelen van Chinees rijden (spuuglelijk, je laadt je een ongeluk en de ambities qua actieradius moeten niet heel hoog liggen) zwaarder wegen dan de voordelen (geld).

Verbale steun voor de Europese auto komt uit andere hoek: van de politiek. Caroline Nagtegaal, Europarlementariër voor de VVD en belast met de portefeuille transport, liet zich onlangs in de autopodcast van BNR Radio héél beslist uit: ‘Een Chinese auto komt er bij mij niet in.’ Vanwege de geopolitiek: ‘We moeten niet afhankelijk worden van China. We hebben onze les geleerd met Rusland.’ En vanwege de datahonger: nieuwe auto’s zijn rijdende computers die bergen data van de gebruiker verzamelen en er godweetwat mee doen ten dienste van een autocratisch regime. ‘Daar moeten we heel terughoudend in zijn’.

Marktbescherming en anti-mondialisering propageren, waarschuwen tegen foute regimes, grote zorgen uiten over privacy: wie een paar jaar geleden had voorspeld dat dit soort geluiden uit VVD-hoek zouden klinken, zou zijn weggehoond. Nu vindt niemand het raar als Nagtegaal zegt: ‘Ik ga liever voor Duitse merken.’

Ze heeft nog gelijk ook.