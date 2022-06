Naar Porto? Zie onze tips, van de tosti der tosti’s tot de begraafplaats

Beeld Joost Stokhof

Jasper de Raadt (44), docent economie en sociale wetenschappen aan de Franse school in Porto, woont nu vijf jaar met vrouw en kinderen in die Portugese havenstad in het noordwesten. ‘Met liefde’, zegt hij, ‘omdat Porto een stad met karakter is. En een stad van levensgrote contrasten, dat ook. Naast de inmiddels vele chique, opgeknapte buurten, zijn er nog veel van die vergeten volksbuurten, waar het net zo goed nog 1978 kon zijn. Porto is minder kosmopolitisch en glimmend dan Lissabon, een werkstad ook. Het Portugese gezegde luidt: Braga reza, o Porto trabalha, Coimbra estuda e Lisboa diverte-se, Braga bidt, Porto werkt, Coimbra studeert en Lissabon vermaakt zich.’ De Raadt: ‘En hoe fijn is het dat we de oceaan dichtbij hebben, met altijd een briesje, en de Douro, met de gekleurde huizen tegen haar hoge oevers en hoe de stad soms kan oplichten in dat zuidelijke oranjeroze licht.’

Rommelplekken

Jasper de Raadt: ‘Wat ik geweldig vind aan Porto, is dat er nog zoveel ruige, rommelige plekken zijn. Bij uitkijkpunt Miradouro das Fontainhas kwamen we een keer toevallig terecht, omhoog wandelend bij de Calçada das Carquejeiras. Vanaf het uitkijkpunt kom je via de trappen naar beneden uit bij wilde moestuinen en een verlaten spoorlijn, die wij tot aan de Ponte Dona Maria Pia, de spoorbrug van Gustave Eiffel, hebben gevolgd, door verlaten spoortunnels en met prachtige uitzichten over de Douro.’

Miradouro das Fontainhas, Rua de Gomes Freire 18

Lunchen onder de olijfboom

‘Zo’n mooi pand, de overdekte Mercado do Bolhão. Als het goed is, is de verbouwing van de Mercado nu eens klaar. Leuk om daar vers fruit of brood te halen en dan verderop te gaan picknicken in het parkje Praça de Lisboa, dat ook de Jardím das Oliveiras wordt genoemd. Dit was vroeger een parkeerplaats, maar nu ligt er gras en staan er olijfbomen om tegenaan te zitten. Drankjes en eventueel een kussen zijn te krijgen bij café Base Porto.’

Mercado do Bolhão, Rua Formosa; (de tijdelijke markt zit aan de Rua de Fernandes Tomás 506 508)

Praça de Lisboa

Base Porto, Base - Quisque Jardim, Passeio dos Clerigos, Rua das Carmelitas 151

Vliegende schotel

‘Cedofeita is de alternatieve, kunstzinnige wijk van de stad, met cafés, galeries, winkels en goeie restaurants, zoals het Mexicaanse Frida en Vietnamees VietView. Bij Cedofeita liggen de Jardins do Palácio Cristal, prachtige tuinen met pauwen en bijzondere, schaduwrijke bomen. En met een soort vliegende schotel die midden in het park geland lijkt te zijn. Het is een concertzaal.’

Frida-Cocina Mestiza, Rua de Adolfo Casais Monteiro 135

VietView, Rua de Cedofeita 502

Jardins do Palácio de Cristal

Rode kaarsen en katten

‘Misschien een beetje morbide, maar ik vind het Cemitério de Agramonte zo’n mooie plek. Echt een Zuid-Europese begraafplaats, met van die grafhuisjes, versierde grafmonumenten en ’s avonds is het verlicht met rode kaarsen. Er wonen veel katten. Dit kerkhof ligt zo ongeveer naast het Casa da Música, het moderne, door Rem Koolhaas ontworpen concertgebouw van Porto, met de veelgeroemde akoestiek.’

Cemitério de Agramonte, Rua da Meditação 80

Casa da Música, Avenida da Boavista 604-610

Machtige tosti

‘Altijd uitproberen: een Francesinha bij Café Santiago. Dat is een soort gepimpte tosti, met ham, mortadella, kaas, ei en een geheime saus op basis van port en peper. Heel Portugees, heel lekker en machtig, 1.000 calorieën minstens.’

Cafe Santiago, Rua de Passos Manuel 226

Brocanterestaurant

‘Venham mais cinco heeft wel vier verdiepingen en is van onder tot boven aangekleed met klokken, beelden, gapers, schilderijen, ’t is bijna een brocantewinkel. De mensen staan voor dit restaurant in de rij. Het eten is er simpel, maar heel lekker.’

Venham mais 5-Original, Rua de Santo Ildefonso 219

Port(o)

‘In de wijk Gaia bevindt zich een van de kleinere porthuizen: Casa Ramos Pinto. Hun port komt uit de wijngaarden in de Douro-vallei en rijpt in de kelders in Gaia. Er wordt een vermakelijke rondleiding gegeven, onder andere in het kantoor van de oprichter van het bedrijf, Adriano Ramos Pinto. Hij was in de 19de eeuw al een slimme marketingman, die zijn port met gewaagde affiches van naakte vrouwen verkocht tot in Brazilië. Port proeven is inbegrepen, uiteraard.’

Adriano Ramos Pinto, Avenida de Ramos Pinto 380

Fietsen naar de stranden

‘Porto is goed te bewandelen, maar ik zou zeker langs de Douro fietsen, richting de riviermonding bij Foz. De weg gaat langs kloostertuin Jardim do Passeio Alegre en langs dorpjes die in de loop der tijd door Porto zijn opgeslokt, richting stadsstrand Praia dos Ingleses en, verder naar het noorden, Praia do Homem do Leme, een strand omgeven door rotsen vlak bij het grote stadspark Parque da Cidade do Porto, waar op zaterdagochtend altijd markt is.’

Jardim do passeio Alegre

Praia dos Ingleses

Praia do Homem do Leme

Parque da Cidade do Porto

Vis in Matosinhos

‘Nog noordelijker en erg leuk: badplaats Matosinhos. Hier ga ik graag eten aan de Rua Heróis de França, de straat bij de visveiling, in een van de vijftien visrestaurants. Bijvoorbeeld in O Valentim, superverse sliptong van de barbecue, met een glas vino verde erbij, heerlijk. En ook nog eens goede service en aardige mensen daar.’

Restaurante O Valentim, Rua Heróis de França 263, Matosinhos

Strand met wilde golven

‘Maar je kunt ook goed naar het zuiden fietsen, langs de rivier, door het kalme vissersdorp São Pedro da Afurada, waar vrouwen nog met teilen naar de wasplaats komen en de was te drogen hangen. Nog verder, richting de oceaan, ligt vogelreservaat Reserva Natural en het kitestrand met de wilde golven, Cabedelo de Douro.’

São Pedro da Afurada

Reserva Natural Local do Estuário do Douro

Praia Cabedelo do Douro