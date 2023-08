Na de Ladyphone eindelijk weer een telefoon die ook in een beha past

Overal foto's en video's maken, zonder statief of vriend(in). Beeld Samsung

Het is de Gadgetdesk een doorn in het oog: mannelijke techreviewers die een smartphone prijzen omdat-ie ‘in elke broekzak past’. Voor de helft van de bevolking past zelfs de miniversie van alle populaire smartphones daar al tien jaar niet meer in – en daarbij, wat past er níét in een mannenbroekzak?

De Samsung Galaxy Z Flip 5 is een smartphone met een vouwbaar scherm, die als een ouderwetse klaptelefoon te halveren is tot formaatje dikke zakspiegel. En ja, deze past dus in bijna elke beha, als we het dan toch aan kledingstukken afmeten.

Was deze telefoon rond 2005 uitgekomen, dan had-ie waarschijnlijk de Lady Flip geheten en een vakje voor je lipgloss gehad. Nu word je er door Samsung op TikTok iets genderneutraler mee doodgegooid, omdat dit hét toestel voor gen Z moet worden. Geen gekke gedachte, want door hoe hij inklapt kun je eindelijk de (extreem goede) camera aan de achterkant voor selfies gebruiken. Je kijkt mee op het derde scherm, omgeklapt blijft hij stevig staan.

Je kunt apps naar beneden schuiven om de bovenste helft van het scherm vrij te maken. Beeld Samsung

Wie graag met telefoon in de hand een wandeling maakt doet dat een stuk prettiger met dit ingeklapte exemplaar. In deze stand iemand via het externe display terugappen voelt verrassend soepel en prettig. Wat de Gadgetdesk dan nog wel een compleet raadsel is: waarom nog stééds Android? Als je een vouwbaar scherm kunt maken, moet het toch ook mogelijk zijn om daar een passend besturingssysteem voor te ontwikkelen?

Android draait op deze telefoon zoals je in principe ook Netflix kunt kijken op een PlayStation. Het werkt wel, maar het is er duidelijk niet voor gemaakt. Wie bijvoorbeeld Spotify op het vergrendelscherm wil gebruiken als de telefoon is dichtgeklapt, moet eerst een externe app downloaden om vervolgens nóg allemaal dingen te laden en aan te klikken – om alles uit de telefoon te halen, googel je je helemaal suf.

Als je gen Z aan boord wil, moet je zo’n telefoon niet laten draaien op software die je overspoelt met nutteloze extra’s en functies. Zij moeten hem uit de doos kunnen trekken en drie minuten later hun eerste video online gooien. En de Flip 5 heeft écht de potentie om vernieuwend te zijn. Met een ander besturingssysteem kan de Gadgetdesk niet wachten om er een te bestellen en er een mini-lipgloss aan te hangen.

Samsung Galaxy Z Flip 5, vanaf 1199 euro.