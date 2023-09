Na borrelnoot nu borrelplankje: de nieuwe loot aan Duyvis’ nootpakket

Met een ‘borrelplankje’ probeert Duyvis (iedere 40-plusser nu: ‘Als er een fuif is!’) in de lekkere-trekoorlog een positie in het snackcompartiment van de supermarkt te veroveren. Borrelnoten zijn geen aanrader, nooit geweest ook, maar oké, werk is werk.

Het Borrelplankje van Duyvis bestaat uit vier smaken borrelnoten. Kaas en mosterd is de voorlaatste loot aan de stam. Kaas, mosterd, borrelnoten: veelbelovend is het allemaal niet. De reclamecampagne daarentegen is wél puik, met vondsten als ‘nootpakket’, ‘borrelnood’, en ‘nootknop’.

Het reclameteam was daarmee nog niet klaar en gaf de campagne een Hollands tintje, met de vaderlandse driekleur op de verpakking en de tekst ‘Maak ’m compleet’, wat natuurlijk op dat borrelplankje slaat. De uitroep ‘why nut’ maakt dit borrelnotenoffensief helemaal af.

Na de traditionals ‘provençale’ (smaak 1 van het ‘borrelplankje’) en ‘cocktail’ (2) was het tijd voor kaas en mosterd. Eerste indruk: zoetig. Tweede: vage mosterdsmaak. Derde: waar in godsnaam is de kaas?

Tot zover. De smaak ‘gerookte ham’ (4) durfden we niet aan, misschien kan een andere redacteur van deze rubriek zich daar een keer aan wagen. Tot hier en niet verder.

Cijfer: 4