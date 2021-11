Mooie dingen voor binnen en buiten

Een jas speciaal voor straatkunstenaars

Kunstenaar Frank de Ruwe, ofwel Streetart Frankey, onder meer bekend van zijn legouitvoering van André Hazes en van zijn wekelijkse street-artpagina in de Amsterdamse krant Het Parool, plaatst al jaren in weer en wind zijn straatkunst in de hoofdstad en ver daarbuiten. Tijdens het plaatsen van zijn werk droeg Frankey vaak een reflecterend gemeentehesje, totdat hij samen met Go Franck, een kledinglabel gespecialiseerd in duurzame en waterproof buitenkleding, de perfecte buitenkunstenaarsjas ontwierp. Deze jas was water- en winddicht en kon aan twee kanten worden gedragen: als normale jas met grafische legerprint, of als oranje wegwerkersjas. Vanwege de vele reacties die Frankey op zijn omkeerjas kreeg, wordt deze nu in een oplage van tien, genummerd en gesigneerd uitgebracht. De jas is een kopie van het exemplaar dat kledingmerk GoFranck voor de kunstenaar maakte. De veelgedragen originele jas van Frankey is opgenomen in de collectie van het Amsterdam Museum.

GoFranck x Frankey jas € 699 via gofranck.com

Frank met zijnjas.

Optelsom

Spijkerbroek van Levi’s € 94,95 + Felix the Cat = complete Felix the Cat najaarsgarderobe van Levi’s vanaf € 34,94.

Spijkerbroek van L'evi's

Felix the Cat-collectie van Levi's.

Felix the cat

Shoppen voor Charles Windsor

De Engelse troonopvolger die ­morgen 73 jaar wordt.

Een heer van stand kan een heel leven volstaan met één wollen overjas, zoals dit uiterst zachte exemplaar van Filippa K € 1000

Filippa K

Leuk voor in de kerstboom én in bad, de Jubilant Pine & Patchouli Festive Bauble bad- en douchegel van het Britse Molton Brown, € 18

Jubilant Pine & Patchouli Festive Bauble

Moderne kroonluchter van gezaagd glas. 56 x 47 cm, € 4.657. webshop.pietheineek.nl

Moderne kroonluchter.

Merkprofiel: softe sector

Het is niet makkelijk om voor een grote cupmaat een bralette te vinden – bralette: een niet-voorgevormde, beugelloze beha. Vanaf cup D zit je bijna automatisch vast aan een pronte bustehouder van verstevigd kant of voorgevormd satijn die na een lange dag niet ­altijd meer comfortabel zit (en je niet achteloos onderin een tas propt). Een lacune in de lingeriewinkel, vonden Elles Roeleveld en Anet van Haaster. Die beugel is nota bene nog gebaseerd op de baleinen uit de 18de eeuw. De vrouwen zagen kansen. Ze ontwikkelden de Soft Revolt, een gebreide beha van polyamide en elastaan die zich laat oprollen als een sok en toch de nodige steun biedt. Dat zit hem in de breitechniek. De beha is rekbaar waar het kan, rondom de borst, en stevig waar het moet: ­eronder. Dat betekent dat ie ook prima functioneert voor een F-of een G-cup. Verwacht alleen geen push-upeffect van een bralette.

In de maten 70 C t/m 85 G, ­alleen zwart: € 79. softrevolt.com

De Soft Revolt-beha

Drie van hetzelfde

Hoewel Fabius Clovis nog studeert aan de Design Academy Eindhoven, is zijn collectie ‘Piecefull Intuition’ al uitgebracht bij het Nederlandse meubelmerk Homestock. homestock.nl

Vloerlamp, € 560.

Eettafel, € 2.075.

Spiegel, € 850.

Matrix: Knoop erin

Hangen + hard = Kapstok ‘Knit’, € 199. hay.nl

Hangen + zacht = Zes meter lang waterproof lig-object ‘Rope’ van Atelier Ief Spincemaille, € 3.900. rope.blue

Zitten + hard = Stoel ‘214K’ van Thonet, € 1.379. flinders.nl

Zitten + zacht = Kussen ‘Knot’ van Design House Stockholm. 30 cm breed, € 88. nordicnest.nl

Kapstok 'Knit'.

Waterproof lig-object 'Rope' van Atelier Ief Spincemaille

Stoel '214K' van Thonet.