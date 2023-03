Moeten we stoppen met discussiëren over ‘duurzame mode’?

Beeld Willemien Ebbinge

Onlangs ontving ik een bericht van een lezer die zich beklaagde over een aflevering van deze rubriek waarin ik mijn duurzame modeboodschap afsloot met een vintagevondst die ik voor 2 euro op Vinted kocht. De lezer werd ‘diep triest’ van deze tegenstrijdigheid, en ik op mijn beurt was verontwaardigd, want ik doe ook maar mijn best. Evengoed legde haar beklag de dilemma’s van deze rubriek bloot, want, zo weten we inmiddels allemaal, het streven naar duurzaamheid is een weg vol hindernissen en valkuilen. De modekoper met zijn goede bedoelingen legt het toch altijd weer af tegen die dekselse mode-industrie en het gebrekkige beleid van overheden. Heeft het nog wel zin over duurzame mode te praten?

Aan duurzame initiatieven geen gebrek

Praten doen we al een tijd. De eerste duurzame modetop werd in 2009 gehouden in Kopenhagen, tegelijk met de klimaatconferentie. Het was de tijd waarin de modepers – onder wie ikzelf – tandeloze aanmoedigingen schreef als: ‘Groen is het nieuwe zwart.’

Tegenwoordig is duurzame mode een businessmodel geworden waarbij de mode-industrie zich tot de tanden toe wapent met goeie intenties, certificaten en contracten. Zo rapporteren steeds meer merken hun ESG (environmental, social and governance)-scores, om blijk te geven van hun serieuze inzet op duurzaam terrein. In 2018 kwam de UNFCCC (het orgaan voor klimaatverandering van de VN) met het Fashion Industry Charter for Climate-statement. Dat bevat op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor de mode-industrie, waaronder het bereiken van een CO 2 -uitstoot van nul in 2050.

De Franse president Emmanuel Macron initieerde in 2019 het Fashion Pact, samen met François-Henri Pinault, de ceo van Kering (de multinational waar luxemerken als Gucci, Balenciaga en Saint Laurent onder vallen). Het doel: bedrijven in de mode- en kledingbranche samenbrengen, praktische doelen stellen en zo hun invloed op het milieu terugdringen. Er is de Fashion Taskforce, voorgezeten door de voormalige Yoox Net-a-Porter-topman Federico Marchetti, en onderdeel van het Sustainable Markets Initiative, een initiatief van (toen nog) prins Charles. Naast dit alles zijn er GOTS (Global Organic Textile Standards), NFFO (niet-fossiele brandstofverplichting) en CCS (afvang en opslag van koolstof), om nog wat te noemen.

Aan duurzame initiatieven geen gebrek, en de hinderlijke bijvangst ervan is nog altijd greenwashing. Ook Shein, het faster dan fastfashionbedrijf, wiens businessmodel is gebaseerd op overconsumptie, heeft sinds 2021 een kapitein ESG aangesteld.

Nieuw begrip

Elke toezegging of afspraak van overheden en industrie voor systeemverandering, hoe serieus ook, laat zien dat er nog een lange weg te gaan is. Dat is niet gek, als je bedenkt dat duurzame mode als begrip een tegenstelling omvat. Duurzaam betekent ‘in staat zijn een lange tijd mee te gaan’, terwijl mode per definitie een afbakening van tijd met zich meebrengt; de mode van het seizoen, de mode van een bepaalde periode – dus streven naar duurzame mode is als streven naar een oorverdovende stilte. En zo loopt de discussie over duurzame mode vast op een einddoel dat ontmoedigend en buiten ons bereik lijkt.

‘We hebben een betere manier nodig om de discussie te kaderen’, schreef Vanessa Friedman, modejournalist van The New York Times vorig jaar. ‘Er is geen eenvoudig antwoord op hoe de mode-industrie de negatieve impact op klimaatverandering kan wegnemen. Zelfs de meest voor de hand liggende – maak of koop geen nieuwe dingen en gooi geen oude dingen weg – heeft negatieve gevolgen voor werkgelegenheid, kennis en zelfbeeld.’

Beeld Willemien Ebbinge

Friedman pleit ervoor te spreken over responsible fashion: een begrip dat verwijst naar een wereld waarin alle deelnemers – van de consument tot de ceo, de fabrikant en de boer – verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel in de toeleveringsketen en het creatieve proces, en voor de keuzes die ze maken. Het gesprek over verantwoordelijke mode gaat over het proces om op zijn minst op de goede weg proberen te komen: stap voor stap, beslissing na beslissing.’

Vergevingsgezind naar jezelf kijken

‘Het is rommelen in de marge’, zegt ook Willa Stoutenbeek, die twaalf jaar geleden W.Green oprichtte, een agentschap voor duurzame merken die ‘hun stinkende best doen om aan de goede kant van de historie te eindigen’. Ook wat Stoutenbeek betreft stoppen we met discussiëren over duurzame mode. ‘Alle onderzoeken wijzen uit: we verbruiken gewoon te veel. De gevolgen daarvan zijn al gaande: het klimaat verandert.’ Ze herkent het gevoel lamgeslagen te zijn, dat veel consumenten hebben, en benadrukt dat het goed willen doen niet dogmatisch moet zijn. ‘Dogmatisch zijn dient niemand. Je wordt er óf rebels van óf raakt ontmoedigd.’ Volgens Stoutenbeek is het prettiger om open, flexibel en vergevingsgezind naar jezelf en anderen te kijken. ‘De eindverantwoordelijkheid ligt niet bij de consument, maar als consumenten hebben we wel macht en een eigen verantwoordelijkheid.’

Stoutenbeek: ‘Niemand consumeert perfect, iedereen moet zijn eigen manier vinden die minder negatieve impact op het klimaat met zich meebrengt. Sociale verandering – consumentenverandering – komt pas echt op gang door het er met elkaar over te hebben en plezier te maken. Neem elkaar niet de maat. Discussieer en inspireer in plaats van met een vinger te wijzen. En laat je niet ontmoedigen. Gedragsverandering is niet makkelijk. Lever je bijdrage, draag de verantwoordelijkheid op jouw manier.’

De klagende lezer, bleek bij navraag, stoorde zich aan mijn verhullende woorden over mijn Vinted-aankoop, alsof ik iets goedpraatte. ‘Kies voluit waar jij je goed bij voelt’, schreef ze.

Friedman: ‘De cruciale kwestie voor ieder van ons, is nadenken over en het begrijpen van de effecten van de keuzes die we maken, zodat we in de toekomst betere kunnen maken.’

Het systeem, kortom, is persoonlijk.

Vondst van de week: Dr. Martens van restjes Wat kan er worden gedaan met leer dat anders verloren zou gaan? Dr. Martens heeft een nieuwe, doorlopende collectie die meerdere soorten leer uit seizoensvoorraden (deadstock) en leerlooierijen combineert. Het gebruik van leersoorten uit verschillende bronnen en gebieden van de koeienhuid zorgt voor maximaal gebruik en minimaal afval. De Deadstock-collectie heeft een eigen patchworkcharme: de stukjes leer variëren van kleur en de schoenen hebben opvallende stiksels, en niet perfect op elkaar afgestemde veteroogjes. Elke afzonderlijke laars en schoen heeft zijn eigen afwerking. € 279, Deadstock Dr. Martens.

Dr Martens Deadstock Beeld Dr Martens