Moet ik rekening houden met het belasten van overwaarde op mijn woning?

U bent bezig met het aflossen van de hypotheek, zodat u later minder uitgaven heeft als u met pensioen gaat. U bent 57 jaar en werkt als zzp’er. U heeft naast de AOW 600 euro pensioen per maand, opgebouwd toen u nog bij een werkgever in dienst was. De komende tien jaar wilt u de resterende hypotheek van 65.000 euro aflossen van uw woning die 300.000 euro waard is. Nu leest u in de krant dat in de toekomst mogelijk de overwaarde van uw woning belast gaat worden. Kunt u niet beter ophouden met aflossen?

Ik knip de vraag op in twee delen: wat kan er gebeuren als de overwaarde van de woning belast gaat worden? En is aflossen van de hypotheek de beste manier om het pensioen aan te vullen?

Ten eerste: schrik niet van de plannen om de overwaarde te belasten. Als het vermogen in de eigen woning in de toekomst belast gaat worden, zal de huiseigenaar met een bescheiden overwaarde ontzien worden. Dat kan door een vrijstelling in te voeren van 350.000 tot 400.000 euro, de waarde van een gemiddelde woning. Dan wordt alleen de overwaarde belast die boven die grens uitkomt. Wie een dure woning heeft met veel overwaarde, kan wel geraakt worden. Tegelijkertijd zal de belasting op inkomen dalen om dit te compenseren. De belasting op overwaarde zal bovendien geleidelijk ingevoerd worden, zodat huiseigenaren de kans krijgen om extra te sparen als zij in hun dure huis willen blijven wonen.

Dan de vraag of het verstandig is de hypotheek af te lossen om het pensioen aan te vullen. In uw geval loopt binnenkort de rentevaste periode van uw hypotheek af. Stel, u kiest ervoor te stoppen met aflossen. In plaats daarvan zet u de hypotheek 30 jaar lang vast, tegen 2 procent rente. U zult dan de komende 30 jaar een bedrag van 39.000 euro kwijt zijn aan rente. Dat is veel minder dan de 65.000 euro die u kwijt zult zijn om de hypotheek de komende tien jaar af te lossen.

Als u meer geld nodig heeft vanaf de AOW-datum, kunt u dus beter gaan sparen of beleggen en de hypotheek in stand houden. Bij 2 procent rente kost het vijftig jaar voordat u de aflossing terugverdient. De kans dat u zo oud wordt, is heel klein. Ik begrijp heel goed dat u liever kiest voor de zekerheid van een volledig afgeloste hypotheek, juist omdat u zo weinig inkomen heeft. Maar wie weinig pensioen heeft, heeft meer aan een flinke spaarbuffer om zo nodig het inkomen aan te vullen, een lekkend dak te repareren of toenemende zorgkosten op te vangen.

U kunt als zzp’er ook geld stoppen in een pensioenvoorziening. Zeker het overwegen waard, maar een spaarbuffer moet uw belangrijkste prioriteit zijn. Dat geeft meer zekerheid dan een volledig afgeloste hypotheek.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

