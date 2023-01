Moet ik nog wat doen, nu er een prijsplafond voor energie is?

Sinds 1 januari geldt een prijsplafond op de kosten voor gas en stroom. Ieder huishouden met een eigen aansluiting heeft nu van de energieleverancier een nieuw maandbedrag gekregen voor het komende jaar. Het is, om te beginnen, goed om kritisch naar dat bedrag te kijken.

Het energiebedrijf stelt het maandbedrag vast op basis van het historische verbruik. Bij mij is dat verbruik te hoog geschat, boven de grens van het prijsplafond, dat op 1.200 kubieke meter voor gas en 2.900 kilowattuur (kWh) voor stroom ligt. Ik ben het afgelopen jaar zuiniger geworden en heb mijn woning deels geïsoleerd. De kans is groot dat ik dit jaar gewoon onder het plafond blijf en dus hooguit 250 euro per maand zou moeten betalen.

Via de app of de website van de energieleverancier kun je je stroom- en gasverbruik van het afgelopen jaar opzoeken. Vergelijk dat met de schatting van het energiebedrijf. Zit je volgens die schatting boven de grenzen van het energieplafond, dan is een deel van je maandbedrag gebaseerd op de hoge contracttarieven. Je betaalt dan echt te veel en dat is nergens voor nodig. Als het energiebedrijf failliet gaat, loop je het risico dat je alles kwijtraakt dat je teveel betaald hebt. Je kunt het maandbedrag zelf aanpassen. Het energiebedrijf verhoogt het bedrag daarna soms weer. Houd het in de gaten.

Het is gunstig als je een contract hebt met tarieven die maandelijks veranderen, omdat de tarieven de laatste tijd flink dalen. Controleer ook op welke datum de jaarnota wordt opgemaakt. Het energiebedrijf kijkt op die datum naar je verbruik en het prijsplafond. Stel, je jaarcontract loopt op 14 februari af. Dan mag je tot en met die datum 319 kubieke meter gas en 487 kWh stroom hebben verbruikt. Voor alles wat je meer verbruikte, betaal je het hoge contracttarief.

Datzelfde geldt dan voor 15 februari tot 31 december: de plafondtarieven gelden in die periode voor 881 kuub gas en 2.413 kilowattuur stroom. Je hebt dus twee energieplafonds. We hebben tot nu toe een zachte winter. Als het aan het einde van dit jaar flink vriest, schieten veel huishoudens door hun tweede prijsplafond heen.

Wil je de vinger aan de pols houden, let dan op het verbruik per dag. Vooral bij gas varieert het verbruik sterk. In januari en februari verbruik je volgens het prijsplafond ongeveer 7 kuub gas per dag. Je kunt het zelf volgen, online of via de app. Het is interessant en ook wel confronterend: een dag verwarmen kost je een tientje, namelijk 7 keer 1,45 euro onder het prijsplafond. Een condensdroger verbruikt 4,5 kWh per keer, dat kost 1,80 euro. Een warmtepompdroger is drie keer zo zuinig. Wie het verbruik volgt, kan een dynamisch energiecontract nemen met dagelijks wisselende tarieven. Deze maand zitten de tarieven bij zo’n contract ruim onder het prijsplafond, laat een lezer mij weten.