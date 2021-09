Moet ik in actie komen om mijn hypoheekrente lager te krijgen?

U heeft twee hypotheken van samen 150 duizend euro en met een gemiddelde rente van 2,5 procent per jaar. Over twee en vier jaar vindt de renteherziening plaats. Zit u de renteperiodes uit of komt u nu in actie?

U zou rustig achterover kunnen leunen. Jaren geleden betaalde u nog 5 procent hypotheekrente, nu maar de helft. Uw rentelasten zijn laag, ruim 300 euro per maand. Een huurder is vaak het veelvoud hiervan kwijt.

Toch is het zinvol om uw comfortabele gevoel opzij te zetten en iets te doen. U kunt het rentecontract openbreken, de boeterente betalen en kiezen voor twintig jaar vast. De hypotheekrente is nu ongelooflijk laag. U betaalt grofweg 1,5 procent per jaar om de rente twintig jaar vast te zetten. Dat percentage komt overeen met de jaarlijkse inflatie. Dat wil zeggen dat uw schuld jaarlijks evenveel in waarde daalt als wat u aan leenvergoeding betaalt. Het kost u dus eigenlijk niets.

De boeterente en administratiekosten om de hypotheek over te sluiten kunt u aftrekken van de belastingen. Als u geen geld heeft om de boeterente te betalen, vraag dan de bank om rentemiddeling. Het enige verschil met oversluiten is dat boeterente verdeeld wordt over de komende twintig jaar. De jaarlijkse rente wordt hierdoor iets hoger, maar deze is volledig aftrekbaar. Gebruik maken van rentemiddeling is duurder dan boeterente betalen.

Als u gaat verhuizen, kunt u de bestaande hypotheek alleen voortzetten als deze een verhuisregeling heeft. Vraag daarnaar als u de rente voor lang vastzet.

U kunt overigens ook kiezen voor 30 jaar rentevast. Dat kost gemiddeld 0,2 procent per jaar meer. De boeterente blijft even hoog. Hou wel rekening met uw levensverwachting, want die is gemiddeld twintig jaar voor iemand die de AOW-leeftijd bereikt. En wie de hypotheek geleidelijk aflost, heeft ook niet zoveel aan dertig jaar vast. U betaalt dan per saldo veel voor een afnemend risico.

Ervoor kiezen om de rente lang vast te zetten geeft u de zekerheid van lage woonlasten. Daar heeft u plezier van als uw inkomen daalt, omdat u uw baan verliest of met pensioen gaat.

Als u de hypotheek aflost, heeft u ook lage woonlasten. Aflossen is een goed alternatief, zeker als u genoeg spaargeld heeft. Maar nu de rente zo laag is, is aflossen minder aantrekkelijk. De hypotheek is niet meer zo’n blok aan uw been. Een volledig hypotheekvrije woning levert de kinderen een grotere erfenis op, maar zij hebben meer aan uw financiële steun terwijl u nog leeft. Veel kinderen hebben ouderlijke hulp nodig om een woning te kopen. Ook dat is een goede reden om de rente langer vast te zetten. Wie niet langer verrast kan worden door een stijgende rente, hoeft minder spaargeld als buffer aan te houden. U kunt hierdoor het geld voor iets anders gebruiken dan voor uw eigen hypotheek.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

