Misschien verkoopt seks ook wel spreads zonder zuivel

Seks verkoopt. Alles? Nou ja, misschien ook wel spreads zonder zuivel. WildWestLand (‘know how since 1936, no cow since 2020’) probeert boodschappendoeners bij de koeling in de warme verleiding te brengen. De ‘plant-based fromances’ van het merk heten ‘cream passionel’ en ‘garlic & herb affair’, en er is een ‘unguilty pleasure dip’. Op de verpakking staat een roodharige die zich voorstelt als Annie, kaasmeisje met een klimaatneutrale missie. ‘We can do the talking later’, lispelt Annie.

Oef.

Over de cream passionel zegt WildWest (weer in het Engels, we vertalen even): ‘Zoals mijn oma altijd zei, als je passie in je leven wilt, moet je eerst het bed opmaken.’ Het is de plantaardige versie van roomkaas, ‘de droom van elke bagel’. Maar met dat zoetige bijsmaakje dat veel kaasvervangers op basis van kokosolie en zetmeel nu eenmaal hebben, wij doen er geen moord voor. De vrijage van knoflook en peterselie is daarentegen érg bevredigend. Wel de lusten, niet de lasten.

Cijfer: 7