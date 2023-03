Misschien toch liever twee apparaten dan de gecombineerde laptoptablet

Een laptop en tablet in één: wie wil dat nou niet? De Samsung Galaxy Book3 Pro 360 heeft een scherm waarop je kunt tekenen, en dat je kunt omklappen tot een soort dikke tablet. Of je zet ’m neer als een ouderwetse bureaukalender, of gebruikt hem als een laptop. Dat kan natuurlijk ook.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 Beeld Samsung

Het is een groot ding, met een scherm van 16 inch en het weegt een krappe 1,7 kilo. Wat direct lof verdient: een gigantisch touchpad, wat het veel prettiger maakt om met je vinger te scrollen en klikken. Het scherm is kraakhelder, en dankzij de grootte heb je het gevoel dat je er een beetje in kunt kruipen. Prettig. Het toetsenbord typt heerlijk, lekker plat zoals de vorige generatie MacBooks, maar vermoedelijk een stuk minder gevoelig voor chipskruimels.

En dan: het tekenen. Samsung levert er een los pennetje bij. ‘Geniet er maar van’, fluistert de Gadgetdesk. ‘Nu heb je ‘m nog’. Zonder gleuf of magneet zal de pen bij veel mensen ongetwijfeld spoedig naar het zwarte gat vertrekken waar alle losse pennen en lippenbalsems vroeg of laat naartoe gaan. Spijtig, want los van het tekenen is dat pennetje vrij essentieel: vingers zijn nu eenmaal vettige dingen waarmee je niet aan glimmende schermen moet zitten. Het pennetje werkt fijn om bijvoorbeeld zinnen te markeren, maar kan dan helaas weer niet scrollen.

Tekenen op de Samsung. Beeld Samsung

Online zijn er veel voorbeelden van mensen die geweldige tekeningen op het apparaat maken, en aan hun reacties te horen doen ze dat met veel plezier – de Gadgetdesk is niet erg begaafd op dat gebied. Wel kun je de functie ook gebruiken om notities te maken. De eerste keer dat je het scherm omklapt houd je even je adem vast, maar het gaat probleemloos en soepel. Toch vindt de Gadgetdesk het gevoel van het gladde scherm en je hand niet fijn combineren. Als je graag met de hand notities maakt, zijn apparaten als de ReMarkable met een ‘papiergevoel’ in combinatie met een (misschien wat goedkopere) laptop wellicht een prettigere combinatie.

Maar wie enthousiast wordt van veel-dingen-in-één kan zijn lol op met de Samsung Galaxy Book3 Pro 360. Misschien wordt het voor Samsung, die kennelijk in productnamen graag volledig wil zijn, wel tijd voor een samentrekking à la cronut (croissant donut) of gesalu (gezellig samen lunchen). Samgabo3Pro 360, zoiets?