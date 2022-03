Minder Werken podcast: Hoe je als avondmens omgaat met de 9-5 werkmentaliteit

Op welke manier beïnvloedt slaap ons werkritme? Vraag het aan de avondmensen om je heen en ze zullen zeggen dat die vergadering om 9 uur ’s ochtends de hel is. Houden we als maatschappij te weinig rekening met nachtmensen? In deze aflevering van de Minder Werken podcast vertelt ‘nachtuil’ Lobke over haar werkroutine en schuift slaapexpert Winni Hofman aan voor uitleg over onze biologische klok en waarom het zo lastig is die aan te passen.