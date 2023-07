Min plus min is geen plus: de Sneak Plus van Rose vertoont te veel mankementen voor dit prijssegment

Rose Sneak.

Vlak over de Duitse grens, in Bocholt, bevindt zich een gigantische fietsenwinkel. Het is er een van vele van het Duitse merk Rose, dat (naast online) in dit soort megastores heel veel accessoires en heel veel eigen fietsen verkoopt. Het familiebedrijf werd als eenvoudige fietsenmaker in 1907 opgericht door Heinrich Rose; zijn nazaten zwaaien nu nog de scepter. Fietsen maken de Roses pas sinds 2011 en misschien is dat de reden dat je online nog wel wat gemor tegenkomt.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Blik ook enige reden tot morren had. De eerste fiets die werd geleverd, begaf het bij de eerste keer opladen. Er bleek sprake van een ‘systeemfout’, die niet op afstand of bij een fietsenmaker in de buurt hersteld kon worden. De tweede fiets kwam met een onjuist gemonteerd stuur, kleine afwerkingsslordigheden en een ontbrekend laadsnoer. Bovendien weigerde de vervoerder toen de eerste fiets mee terug te nemen, zodat Blik een kleine twee weken met niet alleen twee fietsen, maar vooral twee immense fietsdozen zat opgescheept – ook logistiek zijn er nog wel verbeterpunten voor Rose.

Een knopje met verspringende kleuren op de horizontale framebuis fungeert als schakelaar én display.

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

De koplamp is een pittig ding ín het stuur. Zit niet in het midden, maar draait uiteraard wel mee als je stuurt.

Met zijn brede palet aan fietsen richt het Duitse merk zich niet op de bovenkant van de markt. De elektrische stadsfiets die wij testten, Sneak Plus, zit met zijn prijs keurig in de middenmoot. Maar 2.500 euro is ook weer niet niks, en voor dat geld heeft de fabrikant te veel kabelbinders gebruikt bij de productie van de fiets, in plaats van een deugdelijke ontwerpoplossing bedacht.

Fietsen doet de Sneak Plus dan weer wel voortreffelijk, met dank ook aan het geringe gewicht. De geometrie is perfect voor wie een sportieve fietshouding prefereert. De versnellingsloze aandrijving gaat met een kunststofriem, het elektrische gedeelte is verzorgd door de Duitse motormaker Mahle, waarvan ook de peperdure Duitse designfietsfabrikant Urwahn gebruikmaakt. Dat werkt met een minimalistisch display waaraan je even moet wennen, daarna voldoet het. Een goed functionerende app maakt het mogelijk de ondersteuningsniveaus enigszins aan je eigen voorkeur aan te passen.

De actieradius is te vergroten met een extra accu, die eruitziet als een bidon. Mooi, maar in de stad een beetje overbodig.

De afwerking van de fiets is een curieuze mengelmoes van fraai en onbegrijpelijk. Voor- en achterlicht zijn mooi in het frame verwerkt, de fiets heeft een hard maar prettig Brooks-zadel, maar de spatborden ogen kwetsbaar en de reflectoren moet je knullig met – daar zijn ze weer – kabelbinders monteren. En de fiets ontbeert bevestigingspunten voor een beugelslot, voor een stadsfiets niet handig. Omdat ze er met zo’n naam toch een beetje om vragen: iets te veel minnetjes voor een plus.

Strak ontwerp: in de zadelpen verwerkt achterlicht. Moet je alleen geen lange jas dragen.