Mijn vrienden zijn een fortuin kwijt aan parkeergeld als ze op bezoek komen, kan dat goedkoper?

U woont in het centrum van de stad en uw bezoek klaagt over de parkeerkosten. Nu hoort u van een collega dat sommige gemeenten korting geven voor parkerend bezoek. Hoe zit dat precies? Krijgt u die korting ook als u zelf geen auto heeft?

In veel steden kun je korting krijgen op de parkeerkosten voor bezoek. De korting varieert van 35 procent tot 100 procent op het uurtarief. U hoeft zelf geen auto of parkeervergunning te hebben, maar u moet wel ingeschreven zijn in de gemeente. Bewoners kunnen in hun eigen wijk deze korting gebruiken, bedrijven niet. Er geldt een maximaal aantal goedkope bezoekuren per week, maand of kwartaal. In veel steden gelden er per wijk andere voorwaarden. Er zijn soms afwijkende regelingen voor 65-plussers.

Vroeger hadden de inwoners van veel gemeenten een kaart die bezoekers achter het raam van hun auto konden plaatsen. Een parkeerwachter liep de auto’s af om te kijken of de vergunningen of losse parkeerbonnetjes klopten. De meeste gemeenten controleren geparkeerde auto’s inmiddels met een scanauto. Die kan met twaalf camera’s op het dak in één uur de nummerborden van 1.200 auto’s scannen. Drie seconde per auto, daar kan geen parkeerwachter tegenop.

De scanauto controleert op het kenteken. Dat moet dus ergens digitaal opgeslagen zijn. Dat lukt als het nummer is ingevoerd in de parkeermeter of in de ‘mijnparkeren’-omgeving van de bewoner op de website van de gemeente.

Om van de bezoekersvergunning gebruik te kunnen maken, moet u vaak eerst een meld- en pincode aanvragen. Soms gaat dat snel. In Rotterdam kan het binnen één werkdag. Amsterdam heeft er maar liefst 17 werkdagen voor nodig.

Heeft u de codes eenmaal ontvangen, dan maakt u via DigiD een bedrag over naar uw account bij de gemeente. Daarmee worden de kosten betaald, totdat het saldo op is en u het weer aanvult. Er zijn ook gemeenten die alleen betalingen per automatische incasso accepteren. Aanmelden van het bezoek loopt via de website van de gemeente, telefonisch of via de parkeerautomaat. U betaalt alleen voor de gebruikte parkeertijd, maar u hoeft vooraf niet te weten hoelang uw gasten blijven. U kunt bijvoorbeeld het bezoek aanmelden tot de volgende ochtend. Als ze weggaan, meldt u hen weer af. Blijven de gasten slapen, dan moet u hen ’s ochtends opnieuw aanmelden.

Het voordeel is dat u uw bezoek niet hoeft te verwijzen naar een verafgelegen P+R-garage waar parkeren 1 euro per 24 uur kost. Ze kunnen de auto gewoon voor uw deur zetten. Ze kunnen niet langer mopperen over hoge parkeerkosten, want die neemt u voor uw rekening. U kunt vaak diverse auto’s tegelijk aanmelden voor het parkeren met korting. De bezoekersvergunning is ook handig voor als de loodgieter of klusjesman langskomt. Die rekent bovendien soms 21 procent btw over de royaal gedeclareerde parkeerkosten. Als u het betaalt, heeft u de kosten zelf in de hand.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Heeft u zelf een vraag over kosten waar u op zou willen besparen? Mail dan naar geldvraag@volkskrant.nl