Mijn puber zit vaak in de sportschool: is dat wel gezond?

Beeld Claudie de Cleen

Links en rechts verschijnen er artikelen over jongeren die zo ongeveer in de sportschool wonen. Hangend aan gewichten proberen ze het gespierde torso van hun favoriete ‘fitfluencer’ te kopiëren. Hoe (on)gezond is dit? En waar moet je als ouder alert op zijn?

Dit zeggen de deskundigen

Fitness is momenteel de populairste sport onder jongeren tussen de 13 en 18 jaar, blijkt uit het rapport Zo sport Nederland van het NOCNSF. In 2022 brachten 207 duizend jongeren wekelijks een bezoek aan de sportschool, tegenover 157 duizend het jaar ervoor. Voetbal staat op nummer twee van meest beoefende sporten, met 170 duizend jongeren die de sport elke week beoefenen.

‘De populariteit van de sportschool heeft deels te maken met de flexibiliteit: jongeren kunnen er op elk moment van de week terecht, tussen hun huiswerk en bijbaan door’, zegt onderzoeker Agnes Elling van het Mulier Instituut voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Geld vormt geen belemmering. ‘Waar de sportschool vroeger prijzig was, heb je tegenwoordig zeer goedkope abonnementen.’

De aantrekkingskracht wordt ook bepaald door de ‘fitfluencers’ met afgetrainde lichamen die jongeren op sociale media zien. ‘We weten uit onderzoek dat bij fitness het esthetische aspect een duidelijk motief is’, zegt Luuk Hilkens, docent en onderzoeker voor het expertiseteam Sports & Exercise Nutrition van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. ‘Natuurlijk doen mensen het ook voor hun gezondheid, maar ze willen óók dat hun lichaam verandert.’

Is krachttraining schadelijk voor een lichaam in de groei? ‘Nee’, zegt Hilkens. ‘Natuurlijk zijn er risico’s als je de oefeningen verkeerd uitvoert, maar dat is ook het geval wanneer je gaat voetballen zonder warming-up.’ Ook sportonderzoeker Elling benadrukt dat het in eerste instantie goed nieuws is dat jongeren aan fitness doen. ‘Ik zou me meer zorgen maken als mijn kind thuis alleen maar aan het gamen is.’

Sommige ouders zijn verbaasd over de sportschool als populaire hang-out. Het bestond nog niet in hun jeugd, toen klassieke teamsporten als voetbal en hockey ‘in’ waren. Gaat er iets verloren? Hilkens: ‘Bij andere sporten ontwikkel je je op motorisch gebied wat breder dan in de gym. Maar krachttraining heeft veel gezondheidsvoordelen, het maakt je botten en pezen bijvoorbeeld sterker.’

Zo pak je het aan

Om oefeningen als een squat of deadlift goed uit te voeren, is begeleiding noodzakelijk, zeggen beide experts. Het is dus niet aan te raden dat je kind alles zelf gaat uitvogelen met behulp van een YouTube-video. ‘Zorg dat je kind een paar introductielessen volgt’, tipt sportonderzoeker Hilkens. ‘Als de sportschool die niet aanbiedt, is het verstandig om vijf of tien lessen bij een personal trainer te kopen.’

Uit onderzoek van Hilkens onder 15-jarige scholieren, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, blijkt wel dat hoe vaker jongeren fitness-content op sociale media bekijken, hoe verstoorder hun eetgedrag is en hoe meer signalen wijzen op een verstoord lichaamsbeeld. ‘Vraag wie ze volgen op sociale media. En leg uit dat wat ze online zien, niet altijd reëel is. Jongeren realiseren zich soms niet dat iemand daar jarenlang zes keer in de week voor moet trainen, of middelen neemt die zijzelf nooit willen gebruiken.’

Sommige fitfluencers raden bepaalde middelen aan om gespierder te worden. Voor vaders en moeders is het soms lastig te bepalen wat onschuldig is en wat schadelijk. Luuk Hilkens: ‘Ik adviseer altijd naar de website Eigenkracht.nl te gaan, een campagne van de Dopingautoriteit waar je veel informatie vindt over wat er in supplementen zit en wat gezonde alternatieven zijn.’