Mijn pensioen stijgt flink. Kan ik nu ophouden met werken?

U werkt in het onderwijs en bouwt pensioen op via pensioenfonds ABP. Het pensioen gaat per 1 januari met 12 procent omhoog en met de eerdere verhoging van dit jaar meegerekend zelfs met 14,5 procent. U zit ruim drie jaar van de AOW-leeftijd af en overweegt nu te kiezen voor vervroegd pensioen. Is dat een goed idee?

Waarschijnlijk niet. In ons belastingstelsel is het ongunstig om pensioen te laten uitkeren voor het bereiken van de AOW-leeftijd. U gaat dan flink meer belastingen betalen en dat scheelt veel meer dan wat u er met de verhoging van de pensioenen bij krijgt.

Neem een modaal jaarsalaris van 36 duizend euro. Daarover betaalt u als werknemer 6 duizend euro belasting, volgens de nieuwe tarieven van 2023. Dat is 17 procent van het inkomen. Stopt u met werken en laat u het pensioen eerder ingaan, dan betaalt u over datzelfde inkomen ineens 13 duizend euro belasting. Dat is 36 procent van het inkomen. De hogere belastingheffing komt doordat u de arbeidskorting kwijtraakt zodra u stopt met werken. En uw werkgever betaalt niet langer de premie zorgverzekeringswet voor u. Die moet u nu zelf betalen.

Daarnaast wordt de pensioenuitkering lager, omdat die drie jaar langer moet worden uitgekeerd. Als het pensioen verhoogd is in januari, kunt u op de website van ABP of mijnpensioenoverzicht.nl een berekening laten maken.

Als u wacht tot de AOW-datum, dan wordt de belastingheffing weer normaal. Dat is omdat de tarieven voor AOW’ers lager zijn. Vroeger betaalden AOW’ers flink minder belasting, maar dat is door heffingskortingen en dergelijke tegenwoordig anders.

Gepensioneerden krijgen het volgend jaar beter. De AOW stijgt met ruim 10 procent en vaak stijgt ook het arbeidspensioen, hoewel er ook pensioenfondsen zijn die er niet zo goed voorstaan of minder royaal zijn.

Wie eerder wil stoppen, moet spaargeld hebben om de periode tot aan de AOW te overbruggen. Andere mogelijkheden zijn kiezen voor deeltijdpensioen via het generatiepact. U gaat dan minder werken, maar behoudt een deel van het salaris en het hele pensioen.

Ook een optie is om met uw werkgever af te spreken dat u eerder ophoudt met werken en tijdelijk een minimumloon ontvangt. U krijgt dan maximaal drie jaar via de versoepelde RVU-regeling een uitkering van bruto 2.170 euro. Ook hier gaat veel belasting van af, zodat er netto 1.460 euro van overblijft. U kunt wel met de werkgever afspreken dat u in dienst blijft, maar vrijgesteld wordt van werk. Zo’n non-activiteitenregeling mag maximaal twee jaar duren, maar het voorkomt wel de hogere belastingen. De loonadministrateur op uw werk weet wel hoe dit in elkaar zit.

Het belangrijkste is vaststellen hoeveel u nodig heeft om van te leven. Het leven is duurder geworden. U moet er niet op rekenen dat de energiekosten weer flink omlaag gaan. Het energieplafond dat de overheid in 2023 instelt, duurt maar een jaar.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl