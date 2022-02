Mijn creditcard van Bijenkorf wordt een Goldcard, is dat oké?

U heeft ooit – om korting te krijgen in de winkel – voor een creditcard van de Bijenkorf gekozen. Hij was niet duur en u spaarde punten bij aankopen in het warenhuis. De Bijenkorf vindt zo’n financieel product niet meer passen bij het winkelbedrijf en stopt ermee per 1 april. Als u niets doet, krijgt u volgende maand een nieuwe creditcard: Mastercard Gold van ICS. Een Goldcard, is dat wel een goed idee?

ICS was ook al de uitgever van de Bijenkorf-card en pakt het slim aan. De nieuwe Goldcard kost de eerste drie jaar 20 euro per jaar. Dat is net zoveel als de kaart van de Bijenkorf, die overigens drie jaar geleden nog maar 16,50 kostte. Over drie jaar wordt de Goldcard 37,50 per jaar, maar dat duurt nog een hele tijd. Ander voordeel: de nieuwe kaart heeft hetzelfde nummer, dus u hoeft de automatische afboekingen aan bijvoorbeeld Netflix niet aan te passen. En een extra kaart voor de partner is bij de Goldcard maar 5 euro, terwijl die bij de Bijenkorf 11,50 kost.

Zo wordt u er zachtjesaan ingeluisd. Pas over vijf of zes jaar vraagt u zich af waarom u eigenlijk zo’n dure creditcard heeft. U heeft een hogere bestedingslimiet en een aankoopverzekering van 365 dagen, in plaats van 180 dagen bij de Bijenkorf-kaart. Maar u heeft niet zoveel aan zo’n langere termijn. En de bestedingslimiet kunt u ieder moment verhogen door geld te storten op de creditcardrekening.

Misschien een goede aanleiding om een andere creditcard te overwegen. Goedkope kaarten zijn Euroclix (15 euro), Visa van ANWB (16 euro voor leden) of Visa van de Nederlandse Skivereniging (18 euro, geen lidmaatschap nodig).

1 maand

Na het eerste jaar heeft de creditcard een opzegtermijn van een maand. Te veel betaalde premie krijgt u terug.

Met Euroclix en een ING-kaart spaar je net als bij de Bijenkorf punten. Het spaarprogramma van Euroclix is onaantrekkelijk. Je moet 5.000 euro besteden binnen twee jaar om de punten te kunnen verzilveren. Lang niet iedereen geeft zoveel uit met zijn creditcard. Voor een ING-creditcard moet je bij deze bank een betaal- en spaarrekening hebben.

Wie nog punten heeft bij de Bijenkorf, moet deze voor 1 maart besteden, anders vervallen ze. Een punt is 2,5 cent waard en er is geen minimumaantal nodig. U kunt ze ook besteden bij een onlinebestelling, maar niet aan cadeaukaarten of boeken.

Sommige dure creditcards hebben als voordeel dat ze een deel van het eigen risico bij huurauto’s afdekken. Wie dat graag wil, is het voordeligst uit met de duurdere kaarten van ANWB: Silver (26,50 euro per jaar) of Gold (38,50 euro per jaar). Er zijn ook losse verzekeringen die dit risico nog beter afdekken tegen een premie van 6 tot 7 euro per dag: met name Allianz Global Assistance, Europeesche en Riverside Malta.

In een gezin is één creditcard meestal voldoende. Bij een huurauto moet de naam van de chauffeur soms dezelfde zijn als op de creditcard.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl