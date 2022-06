Mieke en Harry Vorselen maken Nederlandse wijn van klassieke druivenrassen – wit, rood en rosé

Onno Kleyn. Beeld Simon van Boxtel

Rosé uit een wit stadje vandaag. Uit hét witte stadje, beter gezegd. Ik was eind maart op bezoek bij Wijngoed Thorn, in een poging de informatie-achterstand op het gebied van Nederlandse wijn in te lopen. Het gaat zo hard daarmee, lezers, zo goed ook. Wijngoed Thorn is sinds de start in 2001 uitgegroeid tot een van de grootste wijngoederen van het land. Mieke en Harry Vorselen maken wijn van klassieke druivenrassen en dan niet alleen adembenemend goede witte (makkelijker in een koel klimaat), maar ook rood. Rood! Fijn achter de kiezen joelende pinot noir bijvoorbeeld, intens en zwoel en kersend. En als de druiven dat door ons taaie klimaat niet toestaan, wat per perceeltje, per wijnstok kan schelen, maakt Harry er rosé van. Dat werd flink wat, in het koele 2021. Knapperige, geconcentreerde rosé. Niet heel bleek zoals die uit de Provence, maar steviger van tint en smaak. Heel bevorderlijk voor mijn geloof in het wijnmakende vermogen van de mensheid, dat bezoekje. Voor mijn stemming ook. Dat Mieke en Harry niet stront-arrogant zijn geworden is fijn. Ze hebben er alle reden toe.

Wijngoed Thorn pinot noir rosé Beeld -