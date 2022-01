Met haar kragen liet ‘RBG’ duidelijk blijken wat ze van iets vond

Ruth Bader Ginsberg Beeld Getty Images

Ruth Bader Ginsburg was vanaf 1993 lid van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Ze was, na Sandra Day O’Connor (vanaf 1981), de tweede vrouwelijke jurist in Amerika’s hoogste rechterlijke instantie. Ginsburg groeide in eigen land uit tot een juridisch icoon, beroemd genoeg om met drie initialen te worden aangeduid: RBG.

Om een vrouwelijk accent aan te brengen, leek het O’Connor en Ginsburg wel aardig om een losse kraag op hun zwarte toga te dragen, als variatie op de bekende witte bef. Zo’n kraag wordt jabot genoemd en Ginsburg verzamelde er in de loop der jaren heel wat bij elkaar, elk met een eigen betekenis en boodschap. Ze vertelde er ooit over in een amusant tv-interview, waarbij de kijker een rondleiding kreeg door haar goed gefoerageerde jabot-kast. Eind 2020 overleed ze.

RBG’s bekendste jabot was haar zogenoemde ‘dissenting collar’. Het is een puntige juwelenketting van het merk Banana Republic. Als het Supreme Court tot een uitspraak kwam waar ze zelf andere gedachten over had, droeg ze deze afwijkende kraag. Op de dag na Donald Trumps inauguratie droeg ze ook de dissenting collar, waarmee ze stevig op de lange tenen van het Oranje Opperhoofd ging staan. Dit is kleding als dialoog. Hier functioneert de kraag feitelijk als een handschoen die geworpen wordt. Maar was het boordje eigenlijk niet altijd al een verkapt communicatiemiddel? In het Engels worden de begrippen ‘blue collar’ en ‘white collar’ gebruikt om iemands sociale klasse af te bakenen. De term ‘blauwe boord’ heeft in Nederland nooit echt vaste voet aan de grond gekregen, maar ‘witteboordencriminaliteit’ is een vaak gebruikte uitdrukking.

Lapo Elkann Beeld Getty Images

Bij Lapo Elkann, de Italiaanse Fiat-erfgenaam die als stijlicoon in de schoenen van grootvader Gianni Agnelli trad, zien we hoe een camp collar, de open boord die we kennen van het Hawaii- en bowlingshirt, een jongensachtige draai geeft aan zijn magnifieke dinner jacket. Zo’n net jasje combineer je normaal gesproken met een strop- of vlinderdas, maar de camp collar onttrekt de stijfheid uit het ensemble. Het spierwit van de stof houdt het toch elegant. Aan de voeten draagt Elkann zogenoemde Belgian slippers, feitelijk huissloffen met een strik op de wreef. Belgian slippers zijn een Amerikaanse uitvinding, maar ze worden gefabriceerd in het West-Vlaamse Izegem, van oudsher al een centrum van schoennijverheid. Met name in New York worden deze schoenen als een statussymbool gedragen. Het waren de favoriete instappers van Bernie Madoff, die als vermogensbeheerder 65 miljard dollar wegfraudeerde. Komen we toch weer uit bij de (witte) boorden.