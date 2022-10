Met een riem of andere accessoires is een werkmansoverall dit seizoen een prima stadsoutfit

Het icoon

Winston Churchill in een grijze ‘siren suit’ met krijtstreep, 1949. Beeld Getty Images

Om de kleding te beschermen tegen het vuil in vaten en ketels, trokken schoonmakers een pak uit één stuk aan over hun gewone kleding. Daar komt de term ketelpak vandaan, al bewees het pak ook zijn nut op andere terreinen. Voor de heetste dagen van de Blitz bedacht Winston Churchill zijn siren suit (de Engelse naam voor ketelpak is boiler suit). Als de sirenes een Duits bombardement aankondigden, kon Churchill in een handomdraai de overall over zijn pyjama aantrekken. Churchill bezat meerdere siren suits, waaronder een grijze met een deftige krijtstreep.

De sterveling

Net als de mannen in de stoomketels dragen boeren overalls om hun onderkleding schoon te houden. Maar waarom dragen ze altijd blauwe? Groen vormt, als kleur van de natuur, een sterker statement dan blauw, wat toch de kleur is van de VVD, een partij die het slecht voor heeft met de agrarische sector, als we tenminste de protestborden langs de weg moeten geloven.

De eerste werkkleding was blauw van kleur, misschien dat het daar door komt. In Frankrijk werd die werkkleding blue de travail genoemd – blue collar in het Engels. De stoere denim stof die we kennen uit Nîmes (de Nîmes: denim) was ook blauw.

Boer Jan uit Boer zoekt vrouw Beeld KRO/NCRV / Linelle Deunk

Veruit de meeste boeren in Boer zoekt vrouw dragen een blauwe overall. Dat gold voor de goedlachse boer Jan, hierboven op de foto, uit seizoen 2019/2020, net als voor zijn collega’s Willem, Ronald, Johan, Annemieke, Bastiaan en Geert. En Sietse en Hielke Klinkhamer natuurlijk, of was dat uit een andere serie?

Vanaf links: Kenzo, Kenzo, Ferragamo, Elias Rumelis, A. Potts Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Of het nou een staartje is van de comforttrend die tijdens de lockdowns is ontstaan, of een gevolg van het feit dat we indertijd en masse aan het klussen zijn geslagen: de overall heeft zich uit stal, pit en werkplaats weten te wurmen en een plekje veroverd op de catwalk. Ferrari, sinds vorig jaar ook een modemerk, showde uiteraard een vuurrood exemplaar. Ferragamo hield het basic beige, Kenzo koos voor denim en Prada voor een onverwacht zoete bloemenprint. A. Potts ging voor lak, Dolce & Gabbana voor ritsen. En zo blijkt de supersimpele boerenklof onvermoed veelzijdig.

Huiswerk

* Hou zo’n overall vooral casual en draag hem met sneakers, boots of hoge veterschoenen. Brogues en loafers mogen even in de kast blijven.

* Een overall leent zich uitstekend voor een potje ‘accessorizing’, zoals de Britten het zo fraai noemen. Met een goeie riem of sjaal kun je kleur en structuur toevoegen, een hoofddeksel maakt het helemaal af. Kijk de kunst af van de catwalkfoto’s en experimenteer met muts, balaclava, vissershoedje en (leest Thomas van Luyn even mee?) platte werkmanspet.

*Wil je de overall toch een beetje netjes dragen? Kies dan een dunne coltrui voor eronder, Prada koos voor een zwarte, wat zo’n werkmanspak meteen een artistiek-intellectueel randje geeft.