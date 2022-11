Met deze tips zwicht je deze december niet voor een nieuwe outfit, maar zie je er toch spectaculair uit

Beeld Esther Coppoolse/ Bird Club

Het blijft lastig om met alle decemberfuiven op komst níét te zwichten voor een nieuwe jurk of een vers pak. Om niet te dromen van een uitgesproken, feestelijk stuk dat een daverende binnenkomst en een onvergetelijke indruk belooft. Koopverleidingen liggen overal op de loer, maar wie slim is, weet: feestkleding is zo ongeveer het onzinnigst om steeds nieuw te kopen. Omdat dansjurken en praalpakken – in tegenstelling tot een winterjas of werktas – het grootste deel van hun aardse bestaan in de kast doorbrengen.

Wat is wijsheid? Gewoon weer dat ouwe trouwe maar inwisselbare zwarte jurkje of pak aantrekken, en jaren later op een foto niet kunnen aflezen of het Kerst 2018 of 2022 was? Hoeft niet. Met een beetje fantasie, lef en handigheid tover je een nog niet gedragen kledingstuk tevoorschijn of smuk je een vergeten stuk op tot showpony. Hoe, dat lees je in deze lange lijst vol gouden tips, samengesteld met hulp van een hyperhandige én milieubewuste modevogel: Esther Coppoolse, creatief directeur van conceptbureau Birdclub, die ook de collages maakte.

Lenen of ruilen

Zo simpel dat het misschien niet eens in je was opgekomen. Vraag een naaste met ongeveer dezelfde maat en smaak of je wat mag lenen, en bied aan dat zij/hij/die ook wat uit jouw kast mag kiezen. Nog leuker: organiseer een heuse swap-party waarbij iedereen een paar items meebrengt en kan ruilen. Op Milieucentraal.nl staat haarfijn uitgelegd hoe je zo’n feest organiseert en wat de spelregels zijn.

Huren

Sinds de oprichting van Lena the Fashion Library in 2014 is kleding huren een aardige hit in Nederland. Logisch ook, want je betaalt een fractie van de koopprijs en kunt je gereinigde stuk een aantal dagen dragen voordat het terug moet. Modebibliotheken zijn er in soorten en maten. Sommige verhuren dure designerkleding, andere richten zich op duurzame merken. In een aantal gevallen kun je een stuk dat je bevalt alsnog aanschaffen. Kijk voor een uitgebreide lijst met kledingverhuurbedrijven op hetkanwel.nl of google op ‘kledingbibliotheek’ en je woonplaats.

Tweedehands kopen

Misschien ook een open deur, maar wel de deur naar een eindeloze schatkamer vol unieke stukken. Juist voor de feestdagen kun je in een tweedehandswinkel gericht zoeken naar opvallende items of stoffen: een strikbloes in een knalkleur, een glittertop of gouden tasje, een psychedelische print of iets van kant of fluweel. Te grote jurken kun je laten vermaken bij een naaiatelier (ga op tijd, ateliers hebben het momenteel extra druk door de toegenomen vraag naar maatgordijnen, met dank aan de energiecrisis).

De grootste online tweedehandswinkels zijn Marktplaats en Vinted. Te groot voor de argeloze zoeker zonder specifiek doel, maar wie de juiste termen invoert komt snel in de buurt van wat-ie zoekt. Speur dus niet naar algemeenheden als ‘lange jurk’ maar zoek bijvoorbeeld op ‘Joseph cocktailjurk groen maat 42’. Voor de wat duurdere tweedehandskleding en -accessoires kun je terecht op The Next Closet, Vestiare Collective of het modekanaal van veilingsite Catawiki.

Outletshoppen

Als je tweedehands niks kunt vinden en dringend een basisstuk nodig hebt dat jaren meegaat, ga dan eens naar een outlet waar je kwaliteitskleding van het vorige seizoen koopt met 30 tot 70 procent korting. In Roermond zit de welbekende McArthur Glen designeroutlet met winkels als Alberta Ferretti, Armani, Boss, Chloé, Comma, Dolce & Gabbana, Essentiel Antwerp, Gucci, Iro, Maje, Off-White, Pinko, Prada en Versace. Bij Batavia Stad in Lelystad vind je onder meer Armani, Boss, Claudia Sträter, Fabienne Chapot, Maje, Mart Visser, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Sandro en Suitsupply. Net over de Belgische grens zit het royaal gesorteerde Maasmechelen Village en even boven Londen zit outletwalhalla Bicester Village met zo’n beetje alle mooie modemerken.

Een oud jasje pimpen

Heb je een jasje dat zijn beste tijd gehad heeft? Pimp het! Zelfs met twee linkerhanden kun je de revers een upgrade geven door er een hele zwik buttons of broches op te prikken, of veiligheidsspeldjes met strikjes eraan – of zonder strikjes. Wie naald en draad kan hanteren maakt een mooie collage van knopen of kralen.

Een broek upcyclen

Ook een saaie broek kun je makkelijk opleuken: een kwestie van een stukje van de pijpen afknippen en er randjes of biezen van een ander, feestelijk materiaal aanzetten. Ook leuk: met strikken van een afgeknipte broek een pofbroek maken. Voor de superhippe vogels: van afgeknipte pijpen kun je ook een soort beenwarmers maken, TikTok staat vol met tutorials, bijvoorbeeld van Bibi-Jane del Rosario. Meer voorbeelden vind je via #denimlegwarmers en #legwarmers.

Verven

Heb je kleren die wat materiaal en model betreft nog goed zijn maar wat kleur betreft wat flets of saai? Geef ze een verfbad. Milieubewuste ververs doen dat uiteraard niet met chemische kleurstoffen, maar met groenten als biet en spinazie of met planten als indigo, wouw en meekrap. Te veel gedoe? Kant-en-klare potjes plantaardige verf zijn er natuurlijk ook. Je koopt ze bijvoorbeeld bij Ecotex.

De grote riem

Een simpel zwart jurkje of minimalistisch pak krijgt een lekkere optater door er een spectaculaire riem omheen te dragen. Een vondst uit de tweedehandswinkel kan uitkomst bieden, maar een lange luxe zijden of satijnen sjaal kan ook prima dienstdoen als gelegenheidsriem. Wie goed is in handvaardigheid maakt zelf een echte Iris van Herpen designerrriem volgens het patroon dat twee jaar geleden in het Volkskrant Magazine stond. De werkbeschrijving staat nog steeds online.

Sieradenparade

Wie het accent liever niet op de taille legt, kan altijd nog de blits maken met een oogverblindend sieraad of meerdere pronkstukken. Een simpele jurk is een prima onder- of achtergrond voor een paar rijen (nep)parels, een stoet armbanden (aan beide polsen) of een sliert grote, glimmende ringen. Dramatisch grote oorbellen doen het ook altijd goed, zeker bij kort, achterovergekamd of opgestoken haar. Ook voor fraaie tweedehandssieraden is veilingsite Catawiki een uitstekend adres.

Hoofdzaken

Wie durft kan alle ballen op het hoofd spelen. Zoek (of maak) een uitzinnig haarornament (google op ‘fascinator’ en ‘Royal Ascot’ en you get the picture) of hou het simpel met een glitter of satijnen diadeem of een bandje met pailletten. Mensen met lang haar kunnen ook sieraden in het haar vastzetten met speldjes. Vet haar, slecht haar of geen haar? Een tulband maakt van elk mens een diva. Google op ‘Catherine Baba’ voor inspirerende manieren om tulbanden en andere glamoureuze hoofddeksels te dragen.

Haar en make-up

Een volledig zwarte outfit met een kale snoet is saai: zo simpel is het. Een volledig zwarte outfit met een glanzend vuurrood gestifte mond of euphoric eyes of een vlijmscherpe eyeliner en/of dramatische nail art is indrukwekkend. Niet zo handig met make-up? Je kunt jezelf fuifklaar laten toveren met een professionele opmaakbeurt, of je haar door een kapper of haarstylist laten föhnen, kleuren, krullen of opsteken. Wel tijdig een afspraak maken natuurlijk.

Opstekers

Het lijken relieken uit een ver en truttig verleden, maar de broche en haar grote zus de corsage maken nog steeds goede sier in de trukendoos van de slimme en stijlvolle feestganger. Controleer of er nog erfstukken van (o)ma zijn die dringend eens opgegraven, opgepoetst en mee uitgevraagd moeten worden, of snuffel een rondje in een curiosawinkel of op Catawiki.

Een goeie corsage hoeft niet duur te zijn, maar sorteert wel veel effect. Ga naar de bloemist of kies een kloeke stoffen namaakbloem (formaat hortensia) in de kleur van jurk, bloes of jasje (of juist in een contrasterende kleur).

Halszaken

Een zwart jasje met niks eronder (behalve mooi, goed passend ondergoed) of een jurk met een blote hals kunnen behalve met colliers ook worden geüpgraded met een overgeschoten lapje zijde, fluweel of satijn dat je draagt als choker, stropdas of artistiekerige shawl (als Martien Meiland het kan, kun jij het ook). Wie niks meer in de eigen lappenmand heeft, kan een mooie coupon opsnorren in stoffenwinkel, lapjesmarkt, Marktplaats of online winkels als onlinestoffen.nl. of lapjesschuur.nl. Nog makkelijker: een simpel satijn-, fluweel of kantbandje om de hals knopen. Ook een gegarandeerde hit: een blote hals met een zwevend wit kraagje. De grote witte kraag (zie volgende tip) doet het beter tegen een donkere ondergrond.

De powerkraag

Rembrandts Oopjen en Marten Coppit wisten het al: in een zwarte outfit met een spierwitte kraag maak je een onvergetelijke indruk. Een losse kanten kraag kun je op de kop tikken bij een tweedehandszaak of van een afgedragen bloes afhalen. Online vind je vintage en/of klassieke kanten kragen bij Etsy en Kraagje.nl. Handige Hennies met haaktalent kunnen ook zelf aan de slag. Op internet wemelt het van de werkbeschrijvingen voor gehaakte kraagjes, bijvoorbeeld op Craftkitchen.nl.

Het toverhemd

Voor wie weinig geld en tijd maar veel handigheid en lef in huis heeft: maak van een oversized (mannen)overhemd een strapless top. Of een mini-jurk. Of een haltertop. Huh? Hoe dan? Het is makkelijker dan het klinkt. Op haar Instagramkanaal laat stylist Nicole Huisman zien hoe zij dat doet.

Shoe shine

Dit is vooral een toptip als je niet de hele avond met je voeten onder een tafel zit. Maak van je hoge hakken ware showpony’s door lange maar stevige glimmende strikken bij de enkels te bevestigen. Of, kinderlijk eenvoudig, door opvallende oorclips aan de teendecolletés van je pumps te bevestigen. Tada!

Strikdiploma

Ook veterschoenen kun je makkelijk partyproof maken. Vervang de oorspronkelijke veters door glitterveters of juist door spierwitte, pimpelpaarse, knalrode of fluorescerende. Of, helemaal chic, door lang, dun satijnband van de fourniturenwinkel. Saaie sneakers kun je een verfbadje geven, zie tip over verven.

Statement panty

Nog zo’n altijd-goed-methode om je kleine (of grote) zwarte jurkje op te moppen: draag er een niet te missen panty onder. In een fraaie knalkleur, met een sierlijk motief, een visnet of een klassieke naad. Investeer in panty’s die lang meegaan. Dat zijn helaas vaak dure panty’s, maar als je dan toch in een outletdorp aan het schatgraven bent: daar vind je ze voor een fractie van de prijs. In Roermond en Maasmechelen zitten outlets van Falke, in Batavia Stad eentje van Hunkemöller.

Katje met handschoenen

Ze kunnen knalroze zijn zoals die van Marilyn Monroe in Gentlemen Prefer Blondes, gitzwart zoals die van Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffany’s, van kant of voile (Rihanna en Beyoncé) of very Versace van latex, maar hoe je ze ook draagt: lange handschoenen aan blote armen zorgen voor instant glamour. Goeie vintage exemplaren vinden kan moeilijk zijn als je wat grotere handen hebt. Wie wil investeren in perfect passende klassiekers kan terecht bij Laimböck of bij Ganterie Boon aan de Lombardenvest in Antwerpen.

Hele outfit in één kleur

Je maakt een gegarandeerde binnenkomer als je je hele outfit in één kleur draagt, eventueel inclusief panty’s of sokken en schoenen. Ivoorwit is ijzig chic (denk aan Sharon Stone in Basic Instinct), smaragdgroen lekker kerstig, rood mooi warm en koningsblauw deftig met pit. Verzamel (of huur, of leen) een aantal stukken in dezelfde kleur en laat de spiegel z’n kritische oordeel geven. Wordt het uiteindelijk toch van top tot teen zwart, gebruik dan een van de andere tips om de boel in elk geval een béétje op te vrolijken. Want hallo, het is feest!