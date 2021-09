Met deze bril, aldus de Stijlpastoor, zie je er een stuk slimmer uit

Browline glasses zijn brillen waarvan het montuur de lijn van je wenkbrauwen (de browline) volgt. De onderzijde van het montuur is transparant, waardoor het lijkt alsof je bril ‘hangt’ aan de donkere bovenzijde van het montuur. Browline glasses werden net na de oorlog geïntroduceerd, waarna het een populair model werd onder studenten. De browliner verkreeg om die reden een academisch imago. Als een bril je 10 procent meer intelligentie geeft, dan doen browline glasses daar nog eens 5 procent bovenop.

Activist Malcolm X koos zijn bril met dezelfde motivatie. De man die geboren werd als Malcolm Little (maar ruim 20 centimeter langer was dan Martin Luther King) was zich zeer goed bewust van de communicerende kracht van het uiterlijk. Was hij niet een van de meest gefotografeerde mannen van zijn generatie?

Malcolm X Beeld Bettmann Archive

Het levensverhaal van Malcolm X is vele malen beschreven. Het is het verhaal van de straatcrimineel die zich in de gevangenis laat bekeren tot de Nation of Islam, waarvan hij uiteindelijk de charismatische voorman wordt. Bij die rol hoorde een ander pak dan de zoot suits die hij in de jaren veertig had gedragen. Zoot suits zijn de volumineuze pakken die voortkomen uit het Amerikaanse vaudevilletheater, zoals de zanger Cab Calloway ze droeg, of entertainer Sammy Davis jr in zijn tijd bij het Will Mastin Trio. De meeste mensen zullen het zoot suit kennen van de hitzanger Kid Creole of van Jim Carrey’s personage in de film The Mask.

Om serieus te worden genomen, ging Malcolm X zich na zijn bekering burgerlijk kleden: pak, das, aktetas, horloge. De gigantische fedora die elk zoot suit helemaal afmaakte, verving hij door een bescheiden exemplaar. De hosselaar werd een heiligman, een metamorfose die werd vervolmaakt met de browline-bril – in het geval van heer X een Ray-Ban Clubmaster. De rest is, zoals ze zeggen, geschiedenis.

En dan komt hier het moment dat het me daadwerkelijk lukt om Malcolm X en Fred Grim geloofwaardig in een en dezelfde zin op te voeren. De nieuwe trainer van Willem II, tevens voormalig doelman van SC Cambuur, gebruikt zijn bril niet voor een totale metamorfose, maar hij tapt wel af van het nerdy imago. Dit is overigens wel een bril die spéélt dat hij een browliner is. Dat doen de Grim-goggles door naar beneden toe niet van montuur te veranderen, maar in kleur te vervagen. Maakt verder niet uit, het effect is hetzelfde: 15 procent meer schranderheid voor de trainer van de Tricolores, die dit seizoen dan ook gaan eindigen met 35 punten (vorig jaar: 31).