Met de Toyota Mirai rijd je op feestelijke wijze een schone toekomst tegemoet

Toyota Mirai

Goed nieuws voor Japan uit Europa. De ambitieuze plannen die de EU vorige week bekendmaakte, bevatten onder meer het verbod vanaf 2035 auto’s te produceren die rijden op fossiele brandstoffen. Het zal de elektrificatie van het Europese autopark, na alle subsidies, nog weer een flinke duw in de rug geven. Ongeveer tegelijkertijd kwam het nieuws dat het Nederlandse kabinet wil dat Gasunie het bestaande gasleidingennetwerk gaat ombouwen tot een waterstofnetwerk. Die schone energie, waterstof, zou dan eenvoudig beschikbaar zijn voor grote Nederlandse industriële bedrijven en dat zou de energietransitie, en dus het halen van de klimaatdoelen, flink helpen.

Het goede nieuws voor Japan is dat de waterstofauto van die twee zaken mede zou kunnen gaan profiteren. Die zeer schone auto bestaat al, maar leidt vooralsnog een marginaal bestaan omdat er in Nederland nog altijd nauwelijks plekken zijn waar je brandstof kunt tanken, welgeteld vijf. (Toen Blik in de eerste Mirai reed, waren dat er drie. En dat was bijna zes jaar geleden.) Waarom komt Toyota dan toch al met zijn tweede generatie van de Mirai (Japans voor ‘toekomst’)? Het simpele antwoord is dat Toyota onverminderd gelooft in waterstof, al is het perspectief veranderd. Leek het er zes jaar geleden nog op dat de Japanners de batterij-auto zouden overslaan en via hun hybride voertuigen naar waterstof zouden gaan, inmiddels predikt het bedrijf dat het én én is: elektrische auto’s zullen blijven (Toyota maakt ze nu zelf ook), maar daarnaast zal er plek zijn voor waterstofauto’s. Vooral omdat het zo’n akelig schone energievorm is. Ter illustratie daarvan bevindt zich op het display van de Mirai een scherm dat visualiseert hoeveel schone lucht de auto produceert tijdens het rijden.

Gereden Toyota Mirai Prijs € 65.995 - € 76.495 Vermogen 134 kW / 182 pk 0-100 km/u 9 sec. Top 175 km/u Actieradius 650 km LxBxH 498x189x148 cm Gewicht 1.995 kg

Hoe meer ‘gas’ je geeft, hoe meer lucht de auto wordt ingezogen, die de auto volgens Toyota schoner weer verlaat. Op het display wordt dat gesymboliseerd door een groeiend leger enthousiaste hardlopers die achter de Mirai aanrennen. Of het ontegenzeglijk waar is, weten we niet, maar leuk is het wel.

Schone lucht produceren? Dat zit zo. Een waterstofauto wordt aangedreven door een elektromotor, net als een elektrische auto. Maar waar die elektrische auto zijn energie uit een batterij haalt die aan het stopcontact wordt opgeladen, komt de energie voor de waterstofautomotor uit een brandstofcel, die elektriciteit genereert door waterstof te laten reageren met zuurstof. Dat laatste komt met lucht aan de voorkant de auto in en die lucht verlaat de auto daarna weer. Om het brandstofcelsysteem te beschermen heeft Toyota filters ontworpen die schadelijke stoffen en deeltjes uit de lucht halen, waaronder zwaveldioxide en stikstofdioxide. Dus zou de lucht die de auto verlaat schoner zijn dan de lucht die de auto binnenkomt. Toyota: ‘Geen zero emission, maar minus zero emission.’ Blik ontbeerde tijdens de testweek de apparatuur om de claim wetenschappelijk te onderzoeken; we geloven de fabrikant vooralsnog op zijn woord.

Een belangrijke kanttekening is nog wel dat je nooit weet hoe ‘groen’ de waterstof in je auto is. Die wordt namelijk ergens gemaakt door middels elektrolyse waterstof van het water te scheiden waarin het zich bevindt, en daarvoor is energie nodig, en die kán duurzaam zijn opgewekt, maar ook niet.

Dan reed Blik ook nog in de Mirai. En wat een feest was dat. De achterwielaangedreven auto is een buitenbeentje in de huidige Toyotastal. Aan zijn zachte lijnen en rondingen kun je meteen zien op welke concurrent de Japanners hun pijlen richten – en hij is goedkoper dan de meeste Tesla’s (en ook dan de enige andere waterstofauto in Nederland, de Hyundai Nexo). Gebouwd op het platform van de limousine Lexus LS ademt de Mira ook van binnen de onopvallende luxe die Japanse auto's voor fans zo aangenaam maakt. En qua veiligheid biedt-ie het beste van wat Toyota te bieden heeft, wat op dat gebied heel veel is. Als om de stilte ten volle te vieren die je in zo’n limo omgeeft, is de Mirai uitgerust met een opmerkelijk goede JBL-muziekinstallatie. Blik maakte een lange reis met een autofreak als bijrijder. Die wist het aan het eind van de dag zeker: ‘We rijden hier gewoon in de toekomst.’

Bestand tegen de forst denkbare impact liggen drie waterstoftanks op de bodemplaat van de zware auto. Achterpassagiers zijn qua ruimte daarvan het slachtoffer. Het voltanken gaat net zo snel als bij een benzineauto en is ook ongeveer net zo duur.

De Mirai is een echte zakensedan; met vakanties van het gezin is niet echt rekening gehouden. Komt ook doordat er zo veel andere dingen op de bodemplaat liggen.

Waterstof aan huis In het besef dat de gebrekkige waterstofinfrastructuur een belangrijke barrière vormt, biedt Toyota een tankservice. Na aanmelding op de site, komt iemand op het door u bepaalde tijdstip de auto halen, tankt hem vol en zet hem weer voor de deur. Kan alleen als u zich maximaal 50 kilometer van een tankstation bevindt. Kosten: € 95 per keer. Tenzij u een student vindt die het voor minder doet.

Onweerstaanbaar zijn de joekels van 20"-wielen; alleen in de duurste uitvoering, de rest moet het met 19" doen.