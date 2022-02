Met de nekspeaker van Sony beleef je surroundgeluid op centimeters van je oren (maar wie gaat hem dragen?)

De Sony SRS-NS7 nekspeaker. Beeld Sony

Thuis bioscoopje spelen stuit vrijwel altijd op bezwaren in de categorieën geld en ruimte. Je moet een scherm ergens kwijt natuurlijk, of een muur hebben hebben die groot genoeg is voor een projector. En midden in het geluid zitten, zodat een vliegtuig echt van linksachter naar rechtsvoor lijkt te vliegen, lukt met surround-speakers, maar die zijn duur. Bovendien heb je dan op één plek in de kamer goed geluid.

Voor dat laatste denkt Sony een oplossing te hebben met de SRS-NS7. Dat is geen koptelefoon maar een draadloze draagbare nekband met links en rechts speakers die op je sleutelbeenderen rusten. Sony levert het apparaat met een bluetooth-connector die je aan de digitale audio-uitgang van je televisie koppelt. Dat werkt het best met Bravia-toestellen van Sony zelf, maar met andere merken televisies kan hij ook overweg. De speaker zelf is te koppelen met telefoons, computers en tablets.

Personaliseren gaat vervolgens middels een app, zodat de speakers goed staan afgesteld op de positie van je oren (de ene nek is langer dan de andere) en zelfs de vorm van je oorschelp. En dan luister je naar films met Dolby Atmos-geluid – althans met een Bravia-toestel.

Om kort te zijn: dit werkt allemaal. Het aansluiten op een televisie van een ander merk dan Sony, is van het type gedoe waarvoor je de handleiding raadpleegt. Nog niet radeloos de klantenservice belt. Het ding ligt, hoe zeg je dat, niet onaangenaam in je nek. Geluid klinkt totaal anders dan door een koptelefoon. Je hebt daadwerkelijk het gevoel dat je er middenin zit – waar je ook gaat zitten. Je hoofd bewegen geeft steeds een andere hoek van waar het geluid vandaan komt, anders dan bij een koptelefoon. De speaker lijkt overigens gemaakt voor mensen die alleen kijken. Een kijkende huisgenoot hoort wel geluid uit de speaker komen, maar dat is een beetje alsof je meeluistert met de oordopjes van iemand die zijn muziek keihard heeft staan.

Eén vraag krijgen we maar niet beantwoord, bij het zien van de foto’s online, bij het openmaken van de doos, bij het aansluiten, bij het dragen, bij de blikken van de huisgenoot, bij het videobellen (dat kan hij ook): wie gaat er in met een speaker van bijna 300 euro om zijn nek rondlopen?