Met de Halo+-projector kun je een heleboel zien, maar geen Netflix

XGimi Halo+. Beeld XGimi

Eerder dit jaar testte de gadgetdesk de Freestyle van Samsung, een fraai vormgegeven draagbare projector die foto’s, streamingdiensten als Netflix en presentaties op muren en zelfs het plafond kan projecteren. Het apparaat kreeg deze maand een plek in de top-200 ‘beste uitvindingen van 2022’, samengesteld door Time Magazine. Zelf hadden we nog wel wat kritiekpuntjes, vooral vanwege het ontbreken van een ingebouwde batterij. Écht draagbaar is de Freestyle daarmee toch niet.

Op papier is de nieuwe draagbare projector van XGimi, de Halo+, een interessant alternatief. Het concept is hetzelfde: een handzame projector met ingebouwde speaker waarbij gebruiksgemak prevaleert boven de hoogste beeldkwaliteit (geen 4K, maar 1080p). Anders dan de bejubelde Freestyle heeft deze Halo+ wél een ingebouwde batterij.

Even het apparaat oppakken en in een andere ruimte (of buiten) plaatsen is daarmee net even wat eenvoudiger. De batterij houdt het ruim twee uur vol. Maar voor het zover is, moet het apparaat eerst geïnstalleerd worden. Dat is vrij eenvoudig, zeker voor wie een Android-mobieltje heeft. De Halo+ draait namelijk op Google-software, Android TV. Met behulp van een mobieltje worden Google-account en wifi-instellingen in één klap omgezet. Met een iPhone moet dat via de bijgeleverde afstandsbediening en het op de muur geprojecteerde toetsenbord.

Daarna komt de gebruiker in een overzichtelijk menu waarin alvast wat veelgebruikte apps worden aanbevolen, zoals NPO, Apple TV+, HBO Max, YouTube, Viaplay, Disney en Netflix. Wie daar niet genoeg aan heeft, kan via de zoekfunctie op zoek naar meer apps. Het apparaat is ook voorzien van Google’s spraakassistent, wat het ingeven van zoektermen (bijvoorbeeld ook op YouTube) nog een stuk eenvoudiger maakt.

XGimi Halo+ Beeld XGimi

De projector stelt automatisch scherp en past de beeldverhoudingen ook zelf aan zodat het vertoonde beeld rechthoekig is. De Halo+ heeft, anders dan de Freestyle, geen draaimechanisme en is dus een stuk minder flexibel: even iets op het plafond projecteren is er niet bij.

Het grootste nadeel is echter het ontbreken van Netflix, ondanks dat deze dienst bij het opstarten wordt aanbevolen. Wie inlogt, komt tot de onaangename verrassing dat Netflix niet werkt. De projector heeft een ingebouwde Chromecast, voor het streamen vanaf een mobieltje. Maar ook dat werkt niet bij Netflix.

Het heeft te maken met een licentie die niet is goedgekeurd door Netflix. De fabrikant is er naar eigen zeggen mee bezig. Doorzetters kunnen de blokkade omzeilen met een externe Chromecast die in de hdmi-poort wordt gestoken, maar daar zullen weinig mensen trek in hebben.

XGimi Halo+, 799 euro.