Mag een bedrijf zomaar extra bezorgkosten in rekening brengen?

U heeft een keuken uitgezocht en na uw bezoek aan de showroom ontvangt u een offerte per mail. De verkoper laat u weten dat deze prijsopgave vier weken geldig is. Na tien dagen verder zoeken, komt u tot de conclusie dat deze keuken toch de ideale is. U bestelt hem, maar bij het afrekenen blijkt dat er 40 euro bezorgkosten bij komen. Die stonden niet in de offerte vermeld. Mag dat wel?

Het antwoord is in dit geval: nee, dat mag niet. U moet vóóraf weten wat u betaalt. Anders kunt u prijzen niet vergelijken. Er zijn bij heel veel producten kosten waar u niet onderuit kunt. Deze zogenoemde ‘onvermijdbare kosten’ moeten zijn inbegrepen bij de prijs die u aan het begin te zien krijgt. Het bedrijf mag ze niet bij de prijs optellen terwijl u bestelt of afrekent. Dat noemen we sluipkosten en die zijn verboden op grond van de Wet oneerlijke handelspraktijken.

Op mijn advies belt u met de keukenleverancier. Die zegt dat ze sinds kort bezorgkosten rekenen, omdat ze ‘door de coronacrisis anders met de kosten moeten omgaan’. Maar ze begrijpen uw uitleg over verboden sluipkosten volledig, en sturen u het betaalde bedrag terug. Kortom, u heeft zich niet laten foppen.

Maar niet alle extra kosten zijn onvermijdbaar. Stel, u vindt via internet een laminaatvloer en bestelt tien pakken. Voordat u afrekent, kiest u voor ophalen of thuisbezorgen. In het laatste geval komen er kosten boven op het factuurbedrag. Die had u kunnen vermijden door de pakken laminaat zelf op te halen, dus die zijn toegestaan. Bij een keuken is dat vaak anders: die kunt u niet ophalen in de winkel.

Wie op een Waddeneiland woont, moet soms toeslag betalen om iets van het vasteland bezorgd te krijgen. Als u uw adres invult, moet deze Waddentoeslag bij de prijs worden meegenomen voordat u afrekent. Het postbedrijf mag u niets extra’s hiervoor rekenen. U bestelt bij de winkel en heeft geen overeenkomst gesloten met de bezorger.

Ook parkeerkosten zijn onvermijdelijk als het betaald parkeren is voor uw deur en de leverancier van een keuken of laminaat bij u thuis komt installeren. Toch worden die vaak niet in de prijs vermeld, omdat het bedrijf ze niet weet. Het moet wel op de rekening staan dat ze aan u worden doorberekend.

Misschien nog belangrijker: lees de offerte goed. Soms staan er ineens extra kosten op zoals vloerenwas voor het laminaat of kosten om de spullen naar de eerste of tweede verdieping te dragen. Dat is een bekende verkooptruc: nadat u een lastige keuze gemaakt heeft, let u minder op de details. Die kosten zijn wellicht onvermijdbaar, maar zeker ook onderhandelbaar. U kunt zeggen dat die kosten eraf moeten, of de verkoper onder druk zetten en vragen of die vloerenwas er gratis bij kan. Vergeet niet: de prijs staat nooit vast. De beste kooptruc is onderhandelen.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag? Mail dan naar geldvraag@volkskrant.nl