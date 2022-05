Maak kennis met de spornoseksueel, de metroman 2.0 die zijn lichaam inzet als etalage

Joey Ferre Beeld ANP / Patrick Harderwijk

Bij de première van de film Costa!! bood de rode loper van Tuschinski een zomerse aanblik. De kleuren waren fris, de jurken diep uitgesneden en de fashion tape moest flink aan de bak, want menig dame had een blazertje over de blote buste aangeschoten (fashion tape is het dubbelzijdige plakband dat moet voorkomen dat de cleavage bij een draagster promoveert tot nipple slip).

Als er een kledingkeuze is die dit jaar opvalt, is het die voor zo min mogelijk stof. Dat zagen we eerder al op de catwalks, waar het tableau ook al zo nadrukkelijk nakend was.

Die neiging beperkt zich niet alleen tot de vrouwen. Geheel in lijn met de tijdgeest wordt er momenteel ook veel mannenvlees geopenbaard. Bij de uitreiking van de Oscars melde Dune-acteur Timothée Chalamet zich in een bolerojasje boven een geheel blote bast. En bij de Grammy Awards was het helemaal een bonanza aan bloot. Zelfs de bijna 60-jarige Lenny Kravitz arriveerde daar in een open hemmetje, waarna hij tijdens zijn optreden een catsuit tot aan de navel openritste. Bij de première van Costa!! tapte musicalacteur Joey Ferre uit hetzelfde vaatje.

Lenny Kravitz Beeld FilmMagic

Lenny Kravitz had, net als veel van zijn collega’s, de blote bef volgehangen met kettingen, en ik kreeg daar een enorm jarenzeventiggevoel bij. Denkend aan rockgoden als Rob de Nijs, Johnny Hallyday en – hier vraag ik misschien iets te veel van uw populair-historische kennis – Dominic Grant van de Guys ‘n’ Dolls zag ik brede borstkassen vol borsthaar en gouden kruizen.

Zoals dat gaat in de huidige populaire cultuur is er voor die mannelijke cleavage een naam bedacht: he-vage. Zoals er ook een term is voor de ontwikkeling waarbij de man, in navolging van het andere geslacht, het lichaam inzet als etalage: spornoseksueel (een samentrekking van sport en porno). Binnen die beweging wordt van het mannenlichaam hetzelfde schoonheidsideaal verwacht waarmee vrouwen al veel langer worden opgezadeld. De term is bedacht door de Britse journalist Mark Simpson, die eerder al de benaming metroseksueel muntte voor de man die geïnteresseerd is in mode en persoonlijke verzorging.

De spornoseksueel is daar de overtreffende trap van. De Portugees Cristiano Ronaldo wordt beschouwd als het showmodel van deze beweging, een moderne David die geen Michelangelo nodig had om zichzelf te boetseren (wel een Goliath in de vorm van Lionel Messi, maar da’s een voetbaltechnisch verhaal). David onthulde destijds overigens meer dan alleen zijn blote bovenlijf, maar dat is binnen de huidige tijdgeest dan weer net niet de bedoeling.