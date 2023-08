‘M&M’s mini ice cream’ houden het midden tussen een bevroren soesje en een ijsbonbon

Qua snoep in de gedaante van ijs gaat er helemaal niks boven een Mars Ice Cream, daar is geen discussie over mogelijk. Toch volledig begrijpelijk dat ook M&M’s een poging waagt, met iets dat ‘M&M’s mini ice cream’ heet, en waarvan je dus vooral iets behapbaars moet verwachten.

De ijsjes liggen in een goudkleurige plastic serveerschaal, met zo’n chic antideukblaadje bovenop voor het ‘toe maar!’-effect, mits je even bent vergeten dat je voor negen ministuks 5 euro 99 hebt betaald. Ze houden het midden tussen een bevroren soesje en een ijsbonbon met gemiddeld twee kleine M&M’s erin, afgetopt met wat pindaschaafsel. Om ze een beetje indrukwekkend op te dienen, zoals de loensende gele M&M op de verpakking doet, heb je wel meer dan één doos nodig.

Het Nieuwe Eten nam M&M's mini ice cream mee als toetje mee naar vrienden die hadden gekookt. Daar kun je prima mee wegkomen, blijkt, maar voor je het weet is de doos leeg en ben je tóch aan het discussiëren over wat er nu beter is: Mars of Snickers Ice cream.

Cijfer: 6,5