Lu Bastogne!-kruidnoten zijn doorvreetnoten met bestaansrecht

Na het nazomerse geweeklaag over kruidnoten die al in maanden in de winkel liggen – die traditie pakken ze ons niet meer af! – zijn we nu toe aan de vintage verwonderingsronde over de nimmer aflatende innovatiedrang in het sintsnoepschap. Een felgeel kartonnetje vestigt aandacht op de nieuwkomers van het jaar: LU Bastogne!-kruidnoten en kruidnoten met Bastogne! én Milka melkchocolade.

De gewone Bastogne!-versie is volgens de ene proever onmiskenbaar Bastogne!, terwijl de andere het houdt op ‘een vermoeden van Bastogne!’. Zonde dat de robuust-krokante look and feel van Bastogne! in de transformatie van koek tot kruidnoot verkruimeld is tot een glad, stoffig buitenlaagje.

Dan de combinatievariant, een ogenschijnlijk vrij willekeurig duo met chocolate chip-uitstraling. Weinig Bastogne!-smaak, veel kaneel. Je kunt de koek niet uit de kruidnoot halen, maar de kruidnoot wel uit het koekje.

Gemengde gevoelens, kortom, maar toch in no-time lege zakken. Dit zijn echte doorvreetnoten. En echte doorvreetnoten hebben bestaansrecht, zo simpel is het. 8