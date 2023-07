Louter lof voor de Cortina E-Lett, een fiets die gemakkelijk alle stadse stoten incasseert

Cortina E-Lett.

Rood. Dat is weer eens wat anders. Terwijl speciale fietsen (trekking bikes, racefietsen) in de meest uitgesproken kleuren en kleurcombinaties verkrijgbaar zijn, ademt de stadsfiets doorgaans saaiheid uit. In een willekeurige fietsenstalling een andere kleur dan zwart of grijs spotten is even lastig als in een parkeergarage geen SUV aantreffen.

Achterlicht en reflector weggewerkt in het spatbord: hufterproof en elegant.

Dus toen Blik de Cortina E-Lett in een mooie, zachte tint rood overhandigd kreeg, waren we al deels verkocht. We hebben op deze plek al eerder de loftrompet gestoken over dat Hollandse fietsmerk van het 68 jaar oude Zwolse bedrijf Kruitbosch. Fabrikant van eerst degelijke fietsen, maar inmiddels ook hengelend naar het geld van een koopkrachtig publiek dat de stad wenst te doorkruisen op een fraai ontworpen e-fiets.

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

De nieuwe achterwielmotor van het jonge Deense merk Promovec fietst verrassend vertrouwd en prettig.

Wie zo’n fiets maakt, weet dat hij een druk marktsegment betreedt (Cowboy, VanMoof, Veloretti) en dat hij voor een paar lastige keuzen staat. Maak je de accu uitneembaar, zodat je hem in huis kunt opladen, of integreer je hem in het frame, zodat-ie alleen tegelijk met de fiets kan worden gejat? Zet je er een middenmotor in met rotatie- en krachtsensor, voor optimale en veilige ondersteuning, of monteer je een naafmotor, die de fiets eenvoudiger, lichter en goedkoper maakt? Om maar eens twee belangrijke keuzen te noemen.

Cortina heeft met de E-Lett in bepaald opzicht een stap teruggezet ten opzichte van voorganger E-Blau. Die had een misschien wel iets té krachtige middenmotor, waar de E-Lett een beschaafde achternaafmotor heeft gekregen. Verstandig is ook dat de versnellingen zijn afgeschaft. Het nieuwe motorsysteem van de E-Lett is gemaakt door het jonge Deense bedrijf Promovec. Dat werkt met alleen een rotatiesensor. Dus zodra de trappers aan het werk worden gezet, geeft de motor 100 procent ondersteuning. (Goede e-fietsen hebben tegenwoordig ook een krachtsensor, die de mate van ondersteuning aanpast aan de kracht die de fietser zelf levert: hoe meer kracht van de fietser, hoe meer ondersteuning. Dat geeft het meest natuurlijke fietsgevoel.)

De koplamp zit uitneembaar in het frame. Voordeel: bescherming. Nadeel: stuurt niet direct mee.

Nieuw aan het systeem van Promovec is dat je die 100 procent ondersteuning alleen krijgt als je de modus ‘speed’ kiest. Daarnaast kun je ook de modus ‘eco’ kiezen, waarbij je een eigen, maximaal percentage kunt instellen van bijvoorbeeld 40 procent. Binnen elke modus bestaan ook altijd nog vijf ondersteuningsstanden, dus, in dit voorbeeld: of vijf standen tussen 0 en 40 procent, of vijf standen tussen 0 en 100 procent. Hoe je fietst, wordt dus bepaald door een combinatie van de vijf ondersteuningsstanden en de modus. Klinkt ingewikkeld, is het in gebruik allerminst en het rijdt heel erg fijn.

Er is een derde modus die vermelding verdient, ‘set distance’. Daarin hoef je alleen aan te geven hoeveel kilometer je gaat fietsen. De software zorgt dan verder voor een zodanige verdeling van ondersteuning dat je er tot aan je doel nooit alleen voor komt te staan. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt.

Om op te zitten een prima zadel, maar waar komt die merkwaardige trend vandaan zadels zo stroef te maken? Een fietser moet vrij kunnen bewegen op het zadel. Wel handig: de greep aan de onderkant van het zadel.

En ook verder heeft Blik alleen maar lof voor de E-Lett. Als een van de weinige modellen in dit segment heeft de fiets een verstelbaar stuur, altijd een grote pré. De spatborden geven de indruk tegen flink wat stadse stoten te kunnen, het zadel heeft een handige greep om de fiets over iets heen te tillen, er zijn bevestigingspunten voor een bagagedrager (die tegen extra betaling wordt bijgeleverd), verlichting zit hufterproof in het frame verborgen en je krijgt er een degelijk slot bij.

Ja, geweldige fiets dus, maar hebben ze ook een grijze? (Ja.)

Grotere letters pasten niet meer op het frame: enige designminpunt.

Fietsverkoop in 2022 In 2022 was het gemiddelde bedrag dat aan een e-fiets werd uitgegeven 2.489 euro, ruim 700 euro meer dan het gemiddelde bedrag dat aan een fiets werd uitgegeven. De omzet van het totaal aantal verkochte fietsen steeg vorig jaar nog wel (met 1 procent), maar het aantal verkochte fietsen daalde (met 7 procent tot 855 duizend exemplaren). 57 procent van de verkochte fietsen was een e-fiets (inclusief speedpedelecs).

Gereden Cortina E-Lett Prijs € 2.499

Gewicht 21,5 kg

Accu 350 Wh

Motor Promovec naafmotor

Vermogen 45 Nm