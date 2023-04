Losse Apple-app voor klassieke muziek is completer dan compleet

Beeld Apple

Is een aparte app voor klassieke muziek echt nodig als je álle muziek, of het nu pop, jazz, dance of klassiek is, ook in één app kunt stoppen? Apple meent van wel. Het bedrijf uit Cupertino, Californië heeft al een tijdje een generieke muziekapp in de schappen waarmee het concurreert met marktleider Spotify. Net als de Zweedse concurrent blijft Apple gewoon alle soorten muziek in één app aanbieden, maar sinds vorige week is er daarnaast ook de app Apple Klassieke Muziek.

Wie deze nieuwe app opent, ziet al vrij snel wat de toegevoegde waarde is. Apple heeft veel werk gestoken in samengestelde afspeellijsten (bijvoorbeeld ‘Rustgevend klassiek’, ‘Klassieke concentratie’ of ‘Melancholieke strijkers’), biografieën over componisten en gidsen over belangrijke werken en perioden. Voor de meer geoefende klassieke luisteraar zal het belangrijkste voordeel echter elders liggen: in de uitgebreide zoekfunctie.

Beeld Apple

Bij popmuziek zijn de kaarten vrij snel geschud: artiest, song, album. Bij klassieke muziek zijn de mogelijkheden een stuk groter en is de uitvoerende artiest van essentieel belang. De Goldbergvariaties uitgevoerd door Glenn Gould is heel andere koek dan hetzelfde werk van Bach door Claudio Arrau. Om bij dit voorbeeld te blijven; wie ‘Goldberg’ intikt in de zoekfunctie, ziet de app een duidelijke verdeling maken tussen componisten (Ben Goldberg bijvoorbeeld), uitvoerende artiesten (violist Szymon Goldberg), albums, tracks en uiteraard ook muziekstukken. Wie doorklikt op Goldbergvariaties, krijgt vervolgens ‘Onze keuze’ van Apple, ‘Populaire opnamen’ of een (eindeloos lange) complete lijst. Op andere manieren zoeken kan ook, bijvoorbeeld op specifieke muziekinstrumenten, genres of perioden.

Beeld Apple

Apple is niet de eerste met een klassiekemuziekapp (een andere aanbieder is het Duitse Idagio), maar heeft naar eigen zeggen wel de grootste catalogus ter wereld, met ruim vijf miljoen werken. Deze worden aangeboden in hoge geluidskwaliteit (tot 192 kHz/24-bit Hi-Res Lossless), maar er zijn ook duizenden opnamen in zogenoemde ruimtelijke audio beschikbaar. Hiervoor zijn echter wel speciale boxen (de nieuwe Sonos Era 300 bijvoorbeeld) of oortjes (de AirPods van Apple zelf) nodig.

Aan de uitstekende app van Apple zit overigens een sterk Nederlands tintje. Twee jaar geleden kocht de techgigant namelijk de Nederlandse klassiekemuziekapp Primephonic. Die hield toen, na drie jaar, op te bestaan, maar Apple plukt nu de vruchten van die overname. Is er nog wat te wensen? Jawel, de liefhebber zal graag digitaal door cd-boekjes willen bladeren.

Apple Klassieke Muziek, gratis voor wie al Apple Music (€ 10,99 per maand) heeft.