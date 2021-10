Liever geen energie verspillen aan het kiezen van een outfit? Doe als Obama, Zuckerberg en Jobs

Steve Jobs in de outfit waarin je hem kon uittekenen. Beeld Getty Images

Na de Tweede Wereldoorlog was kleding in Japan zo schaars, dat bedrijven hun werknemers moesten voorzien van kleren. Dat leidde tot een bloeiende cultuur van bedrijfsuniformen, een manier voor een firma om onderlinge saamhorigheid te creëren. Sony liet de bedrijfskleding ontwerpen door Issey Miyake, Japans beroemdste modeontwerper. Die bedacht een jasje van ripstop nylon, een scheurbestendige stof (denk parachute, tentdoek), met afritsbare mouwen. Tijdens een bezoek begin jaren tachtig aan Sony, raakte Apple-oprichter Steve Jobs daar zo van onder de indruk, dat hij een stapel van die jasjes meenam naar huis. ‘I decided that I wanted that type of bonding for Apple’, vertelt hij in zijn biografie uit 2011, het jaar dat hij overleed. Terug in Amerika wordt zijn idee weggelachen. ‘Oh man, did I get booed off the stage.’

Jobs besluit tot een persoonlijk uniform. Hij vraagt Issey Miyake om enkele van diens zwarte truien met een mock turtleneck (truien met een minuscule col). Miyake levert een kleine honderd exemplaren af bij huize Jobs, die het geheel completeert met een spijkerbroek van Levi’s en grijze gympen van New Balance. Jobs’ gedachte achter zijn outfit is tweeledig: hij wil comfortabele kleding, maar ook een herkenbare stijl, waarmee hij zelf als het ware een merk wordt.

Facebooks Mark Zuckerberg, de opvolger van Steve Jobs als leader of the free nerds, heeft ook gekozen voor een persoonlijk uniform, zij het met een collectieve betekenis. Zuckerberg vertegenwoordigt de generatie die niet in pak naar kantoor gaat, al hangt aan die casual boodschap wel een prijskaartje. Bij de kassa laat je voor een T-shirt van Brunello Cucinelli zo’n 300 euro achter – ja, per stuk. Maar ’s ochtends hoeft Zuckerberg nooit na te denken. Barack Obama vertelde ooit aan Vanity Fair dat hij als president altijd dezelfde pakken droeg, omdat hij geen energie wilde verspillen aan het kiezen van een outfit. Obama moest op een dag al zoveel andere beslissingen nemen, en het vermogen daartoe nam af naarmate er andere keuzestress in het spel was.

Over keuzen gesproken: in 2016 was Zuckerberg op bezoek bij de dokter, met zijn – toen – zes weken oude dochter op schoot. ‘Doctor’s visit – time for vaccines’ schreef hij onder zijn eigen Facebookpost. Zuckerberg had zichzelf getooid in het grijze T-shirt dat we kennen, maar hij had dochterlief een veelkleurig jumpsuit aangetrokken. Behalve een pleidooi voor (kinder)vaccinaties, tóén al een heet hangijzer in de VS, was er die baby-overall van Patagonia, een merk uit Californië dat zich nadrukkelijk als ecovriendelijk profileert. Dit is kleding als maatschappelijke boodschap.