De Mustang Mach-E Beeld Ford Motor Company

Fords sturen heerlijk, bieden veel waar voor je geld, doen vaak precies wat je ervan verwacht, maar veel indruk maak je niet als je op een feestje of aan de bar zegt dat je een Ford rijdt. Vertel je dat je een Mustang hebt, dan worden de oren wel gespitst. Dan denkt iedereen: Steve McQueen! Muscle car! Route 66! David Hasselhoff! O nee, die niet.

De wereld is oneerlijk, maar een Mustang is sexyer dan een Ford. Dus was het best slim van de marketingafdeling van het Amerikaanse autoconcern dat ze geen Ford-embleem op hun eerste serieuze elektrische auto plakten, maar er een paardje op zetten.

Als mensen vervolgens vragen of je de cabrioversie hebt of de GT fastback en je moet vertellen dat het de elektrische is, is de eerste imagowinst al binnen. Want natuurlijk is de elektrische Mustang Mach-E geen echte Mustang, ook al heeft-ie brede heupen en Mustangachterlichten. ‘Not to be confused with Ford Mustang Mach-E’, meldt Wikipedia fijntjes bovenaan zijn lemma over de legendarische sportford.

De elektrische is een bijna-SUV en is bij lange na niet zo fraai als de ‘echte’ (en dan heeft Blik het niet over de gedrochten uit de jaren tachtig en negentig). Liefhebbers van muscle cars halen hun neus op voor deze accu-afstammeling.

Dat is niet terecht. Want de Mustang Mach-E mag dan geen echte Mustang zijn, het is wel een verrassend goede e-auto. Hij oogt stoer (moet je van houden), is ruim, stuurt als een Ford (dus goed) en heeft een actieradius (400 tot dik 600 kilometer volgens de WLTP-norm) om mee thuis te komen.

En hij zit verrassend goed in elkaar. Geinig zijn de drukknopjes in de stijl om de deur mee te openen (van binnenuit opent het portier gewoon ouderwets veilig mechanisch). In de deurstijl aan bestuurderszijde lichten cijfercodes rood op als de wagen wordt benaderd. Met een pincode kan het portier geopend worden als de sleutel kwijt is. Voelt enorm Knight Rider (hallo, David, dus toch).

Met name op softwaregebied doet de Mustang het goed. Zo is er geen mute-knop om de hifi-installatie het zwijgen op te leggen, maar geef de draaischijf in het beeldscherm een slinger naar links en het wordt stil. Goed gedaan.

Ook de rijhulpjes doen hun werk beter dan veel andere. Zo wordt er geen ruk aan het stuur gegeven als de wegbelijning wordt overschreden, maar duwt het stuur bij benadering van midden- of zijlijn subtiel (subtieler dan bij veel andere auto’s) de andere kant op. Ook de cruise-controle is minder dwingend als je even sneller rijdt dan de ingestelde waarde: bij gas loslaten glijdt de auto kalm terug naar de oorspronkelijke snelheid. Dit zijn details waar Blik tevreden van wordt en de oplossing van Ford (pardon: Mustang) voelt natuurlijk, alsof de auto je bijstaat en niet het stuur overneemt. De neiging rijhulpjes uit te schakelen is hierdoor kleiner en dat komt de veiligheid ten goede.

Elektrische auto’s zijn eigenlijk allemaal goed, want stil, want veel trekkracht, want geen trillingen. De details bepalen of je er enthousiast van wordt. En juist in de details scoort de Mustang Mach-E. Hij is allerminst goedkoop, maar wie hem kan betalen, moet deze e-auto zeker proberen.

Na deze Mustang ziet Blik nieuwsgierig uit naar de Europese e-auto’s die Ford straks gaat bouwen op het platform van Volkswagen, zoals beide fabrikanten hebben afgesproken. Als die net zo goed worden als het paradepaard, willen we straks op feestjes best toegeven dat we een Ford rijden.

Gereden: Ford Mustang Mach-E (accu: 75 of 98 kWh) Prijs vanaf 50.425 euro Vermogen vanaf 269 pk/ 198 kilowatt Actieradius 400-610 km LxBxH 471 x 188 x 163 cm Gewicht 2.086 kilogram