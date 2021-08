Let hierop als je wilt doorwerken nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt

Steeds meer ouderen werken door nadat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt: waar moet je op letten? Beeld Matteo Bal

Ook Nederlanders boven de 70 jaar blijven steeds vaker aan het werk. In 2020 werkten 71.000 mensen van 70 tot 75 jaar oud. Tien jaar eerder waren dat er nog 33.000. Het aantal 75-plussers dat betaald werk doet groeide zelfs van 13.000 in 2010 naar 30.000 in 2020. Doorwerken nadat je je AOW-leeftijd hebt bereikt? Let dan hierop:

Doorwerken na je AOW is niet vanzelfsprekend

Toch gaat doorwerken nadat je de wettelijke AOW-leeftijd hebt bereikt niet zomaar (in 2020 en 2021 is dat 66 jaar en 4 maanden). Bij veel bedrijven is het nu nog zo dat een arbeidsovereenkomst op dat moment automatisch stopt.

Tot wanneer moet jij nog werken? Check je AOW-leeftijd in de pensioenplanner van Intermediair.

Voor werkgevers is die bepaling in het contract lekker makkelijk, meent hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers, die onderzoek doet naar de positie van oudere werknemers. ‘Je hoeft niet na te denken of je een werknemer wilt houden of niet. Pas wanneer werknemers zelf aangeven te willen blijven, wordt er gekeken naar de mogelijkheden’, zei hij eerder in deze krant.

Wil je doorwerken op je oude dag? Dan heb je dus in de meeste gevallen óf een nieuw contract nodig óf je kunt vragen om een aanpassing in je huidige contract. De bepaling dat het contract afloopt na het bereiken van de AOW-leeftijd zal dan moeten verdwijnen.

Kies voor dat laatste, adviseert Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Anders krijg je als trouwe werknemer opeens een tijdelijk contract. Na drie tijdelijke contracten moet de werkgever een vast contract aanbieden, maar dat zal bij oudere werknemers niet snel gebeuren, en dan houdt het op. ‘Terwijl baas en werknemer beiden misschien nog wel langer door willen.’ Vanwege deze administratie is het raadzaam minimaal een halfjaar voor je de AOW-leeftijd bereikt met je werkgever te bespreken dat je wilt blijven.

Let op verzekeringen

Alle werknemersverzekeringen komen te vervallen na het bereiken van de AOW-leeftijd. Je werkgever hoeft namelijk geen premies meer af te dragen voor bijvoorbeeld de Ziektewet. Omdat je AOW krijgt, ben je verzekerd van een inkomen, ook als je ziek wordt. Vandaar dat zo’n verzekering komt te vervallen.

Bij ziekte krijg je dertien weken loon doorbetaald, bij niet-gepensioneerden is dat een stuk langer, namelijk twee jaar.

Doorwerken loont sowieso

Wie doorwerkt nadat hij of zij de AOW-leeftijd heeft bereikt, wordt niet gekort op de AOW. Doorwerken heeft ook geen gevolgen voor het pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd. Het is dus financieel aantrekkelijk om door te werken.

Zorg dat je relevant blijft voor je werkgever

Hoe doe je dat? Door je te laten bijscholen. Volgens Beatrice van der Heijden, hoogleraar strategisch human resource management aan de Radboud Universiteit, kun je je onderscheiden van andere oudere werknemers met actuele kennis en vaardigheden.

Toch lijkt het merendeel van de oudere werknemers geen trek te hebben in een cursus of opleiding. De coronapandemie wakkert de leergierigheid van de beroepsbevolking wel aan, maar niet onder oudere werknemers. Dat concludeerde onderzoeksbureau Panel Inzicht, na een onderzoek onder duizend respondenten, in opdracht van WorkLife-platform, Intermediair.nl en Springest, een vergelijkingswebsite voor leerproducten.

Van der Heijden noemt jezelf blijven ontwikkelen echter noodzakelijk – voor alle leeftijden – omdat functies snel veranderen. De tijd dat je een opleiding volgde, daarna een vak uitoefende en uiteindelijk de tijd uitzat binnen een en dezelfde functie is voorbij.