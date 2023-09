Lekker ontspannen iets moois maken met je handen: zo ga je zelf creatief aan de slag

Beeld Willemien Ebbinge

De maand januari mag dan een nieuw jaar inluiden, het echte gevoel van nieuw en fris en #zinin manifesteert zich bij mijzelf veel nadrukkelijker in de maand september. Het zonnetje schijnt nog, de lekkere loomte hangt nog in de lucht, dit is de tijd dat ik mijn interieur in een andere kleur schilder, mijn kledingkast opnieuw inricht, begin aan een jas die ik voor het koud is wil af hebben en overloop van dingen die ik nog meer wil maken. Als januari de maand is voor goeie voornemens, is september de maand voor creatieve daden.

Het verlangen het leven van nieuwe energie te voorzien door middel van creativiteit leeft bij veel mensen, ook bij degenen die eigenlijk terugdeinzen bij het idee met hun handen aan de slag te moeten. Waar begin je, en hoe kom je erachter wat bij je past? ‘In ieder mens schuilt een creatieve geest’, zegt Heidi Smets, opgeleid als vormgever. ‘Creativiteit gaat over hoe je naar de wereld om je heen kijkt en hoe je tot oplossingen komt. Dat kun je jezelf aanleren.’

Creatieve retraites

In haar werk komt ze regelmatig met mensen in aanraking die creatiever willen zijn, en met mensen die al een creatief beroep hebben, maar eigener, oorspronkelijker werk willen maken. Vijf jaar geleden begon ze een onderneming in creatieve retraites en reizen: Cobo & Co. Het idee ontstond toen ze een week weg wilde van haar computer en volle hoofd. De retraites die ze zag, draaiden meestal om meditatie, yoga of mindfulness. Smets wilde relaxen door met haar handen te werken. Ze leerde onder meer zeefdrukken in Cuba, blockprinten in India, keramieken in Frankrijk, schilderen in Thailand, textiel verven in Nederland en koken in China.

Wat haar opviel, is dat bij veel van die workshops de nadruk lag op techniek: hoe werkt zeefdrukken, hoe vlecht je een mand? Smets: ‘Ik leerde hoe iets moest en vervolgens was het: ga het maar doen. Hoewel ik zelf vormgever ben van beroep, wist ik dan vaak toch niet echt waar ik moest beginnen.’

Met die ervaring richt ze haar workshops in op alles wat er voorafgaat aan het idee van zelf iets maken. Zo bestaat een groot deel van elke creatieve retraite uit het vinden van inspiratie, het ontdekken van een eigen stijl en het maken van een ontwerp. ‘Ontdek je creatieve identiteit’ is momenteel de populairste weekendretraite van Cobo & Co. In deze retraites, die plaatsvinden op smaakvolle locaties omringd door natuur, doe je in een paar dagen kennis en ervaring op over hoe je je eigen creativiteit tot leven wekt en wat bij je past.

Onderzoek doen

Zoiets kan natuurlijk ook dichter bij huis. Volgens Smets begin je door veel onderzoek te doen. Ideeën verzamelen, proefjes doen en veel experimenteren met verschillende materialen: textiel, schilderspullen, hout, ijzerdraad, verf, lino’s. Smets: ‘De grootste kunstenaars gaan ook niet uit het niets creëren. Begin eens met het maken van een kleine serie, iets wat onderdeel is van een maakproces. De mafste vormen komen tevoorschijn, maar het fijne is dat jij weet waar dat idee vandaan komt.’

In deze tijd zijn we volgens Smets gewend geraakt aan de resultaatgerichte beelden van Instagram en Pinterest. ‘Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat je daar kijkt naar het eindproduct van een persoonlijk proces. Als ik wil keramieken, wil ik dat vanuit mezelf doen, en niet een plaatje van Pinterest namaken. Dat betekent dat ik bij het begin moet beginnen: wat spreekt mij aan, en waarom? Dat inzien, of beter nog, zelf ervaren, is een eyeopener. Op die manier krijg je ook lol in het experimenteren. Je hoeft niet meteen een schilderij te maken waar je je hele leven naar moet kijken.’

Een van de dingen die Smets en haar team doen om de ideeën te laten stromen is hun deelnemers de natuur in sturen. Denk je er bijvoorbeeld over te leren edelsmeden, ga dan het bos in en zoek naar vormen en structuren die je aanspreken. Wat ook helpt, is een geliefd object als beginpunt nemen en daarop verder associëren. Vervolgens begin je te experimenteren met materiaal.

Smets: ‘Mensen ontdekken talenten die ze niet van zichzelf verwachten. Zo was er laatst een man op ons keramiekweekend die om 1 uur ’s nachts nog in zijn flow zat. En soms ontvang ik e-mails van mensen die zo’n creatieve reis als levensveranderend hebben ervaren. De manier waarop ze zelf naar zichzelf kijken en hoe ze zich voelen is veranderd, soms zelfs zo sterk dat ze een carrièremove maken.’