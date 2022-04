Lay’s frietje satésaus is een aromasof

Patatje Joppie is, zoals iedereen die weleens chips eet allang weet, de beste saus in (ribbel)chipskleren ooit. Niet te evenaren. Desalniettemin begrijpelijk dat Lay’s, hongerig naar inspiratie, weer eens het snackbarmenu bekeek om te zien wat daar nog meer te halen valt. Twee nieuwe smaken in de serie ‘iconic local flavours’ leverde het op: patatje mayo en frietje satésaus.

Nu zouden we hier lang kunnen uitweiden over de kwestie patatje en frietje, maar laten we het erop houden dat we blind voor het frietje satésaus zijn gegaan. Wat alvast verrassend is: Lay's frietje satésaus bevat geen pinda, aldus Lay’s, dus mensen met een pinda-allergie kunnen gerust een graai in de oranje zak doen.

Verder dreigt er helaas aroma-ontgoocheling voor iedereen die niet geveld is door reuk- en smaakverlies. Vrij naar Lay’s: ‘We hebben deze smaak samen met satésaus-expert Wijko ontwikkeld. En dat proef je... nauwelijks!’ Frietje Joppie graag.

Cijfer: 3