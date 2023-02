Last van fleeceschaamte? Zo ga je het beste met je fleecetrui om

Beeld Matteo Bal

De fleecetrui – al jaren een favoriet kledingstuk van buitenmensen – is sinds de pandemie en de energiecrisis doorgedrongen tot beroemde modehuizen. Nu menigeen zich deze winter in polyester fleecevachtjes hult, rijst de vraag: hoe zorg je ervoor dat je, met een fleecetrui aan, het milieu niet te veel belast?

Fleece is Engels voor ‘vacht’ en is geen materiaal, maar een manier van maken. ‘Van een los geweven materiaal worden de vezels opgeruwd. Dit creëert een luchtige structuur die goed isoleert en de stof lekker zacht doet aanvoelen’, legt duurzaam-textielonderzoeker Paulien Harmsen van de Wageningen Universiteit uit.

In de praktijk is vrijwel alle fleece gemaakt van polyester, zegt Harmsen. ‘Fleece kan ook worden gemaakt van natuurlijke materialen zoals katoen of wol, maar hier betaal je flink meer voor en het voelt toch net anders. Als je er niet speciaal naar hebt gezocht, kun je er vanuit gaan dat jouw fleecetrui van aardolie is gemaakt.’ Van kleding van fossiele grondstoffen moeten we af, zegt Harmsen. ‘Je ziet tegenwoordig veel fleece van gerecyclede petflessen. Dat is al beter, maar niet de oplossing, want die flessen kun je beter opnieuw voor petflessen gebruiken.’

De grootste milieubelasting van fleece is echter niet de grondstof, maar wat er daarna mee gebeurt. Die harige structuur zorgt er voor dat de vezels makkelijker loskomen dan bij gladde stof. Tijdens het dragen en wassen van fleece komen micro- of nanovezels vrij. Jan Peter van der Hoek, hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU Delft en werkzaam bij Waternet: ‘We hebben onlangs metingen verricht bij een wasserij, waaruit bleek dat er in iedere kubieke meter water zo’n twee tot vier miljoen plastic vezels zitten.’

Hoe goedkoper, hoe slechter

‘Afvalwaterzuiveringsinstallaties worden steeds beter en kunnen tegenwoordig wel zo’n 99 procent uit het afvalwater filteren’, zegt Van der Hoek. ‘Maar dan nog worden er continu micro- en nanoplastics geloosd in de natuur. Die komen in drinkwaterbronnen terecht en verspreidt zich door de hele voedselketen.’ Tot het menselijk bloed aan toe, ontdekten wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam vorig jaar. Verder onderzoek moet de precieze risico’s daarvan uitwijzen, wetenschappers vrezen dat de kleine plastics een rol kunnen spelen bij ontstekingsreacties.

Alle fleece de deur uit dan maar? Dat is volgens Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation niet nodig. ‘Je kunt best fleece dragen, maar let er dan wel op dat het van goede kwaliteit is, met sterke vezels die minder snel afbreken. Meestal geldt: hoe goedkoper, hoe slechter. Je kunt het ook zien: wrijf er met je handen overheen en zoom in met de camera van je telefoon. Als je dan veel gebroken vezels rond ziet dwarrelen, is het niet goed.’

Volgens Harmsen moeten we af van overconsumptie van slechte kwaliteit kleding die slecht te recyclen is. Harmsen: ‘Denk na: heb ik dit kledingstuk echt nodig, waar heb ik het voor nodig en welke stof is daar het meest geschikt voor?’ Uiteindelijk kunnen we niet zonder synthetische materialen, maar dan wel graag van herwinbare, biobased, grondstoffen, zegt Harmsen. ‘We kunnen de aarde niet vol zetten met katoen- en vlasplanten. Synthetische materialen hebben bepaalde eigenschappen die natuurlijke vezels niet gaan geven.’

Kort en koud wassen

Als je fleecekleding hebt, is het volgens Westerbos belangrijk die zo min mogelijk te wassen. ‘Verwijder een vlek met een doekje en hang een muf ruikend kledingstuk even uit. Ontkom je niet aan een wasbeurt, was het dan kort en koud en vermijd de droger. Gebruik geen waspoeder, die korreltjes schuren te veel. Wasverzachter is wel goed, die brengt een laagje aan om je kleding waardoor vezels beter blijven plakken.’

Westerbos tipt ook wasmachinefilters die een groot deel van de vezels tegenhouden, zoals XFilter en PlanetCare, die een kleine 80 procent van de vezels tegenhouden. ‘Er komen steeds meer wasmachines waarin filters zijn ingebouwd, in Frankrijk is dit vanaf 2025 verplicht’, zegt Westerbos. Speciale microplastics-waszakken zoals Guppyfriend houden volgens onderzoek ruim de helft van de plastics tegen en hebben als bijkomend voordeel dat je kleding langer mooi blijft.

Schuldgevoel over je zachte trui of een massale boycot van fleece is met deze maatregelen niet nodig, vindt Westerbos. ‘Van een goede kwaliteit fleecetrui die je verstandig behandelt kun je wel twintig jaar genieten. Fastfashionfleece daarentegen is hetzelfde als wegwerpplastic. Na een paar keer wassen zijn het de kleren van de keizer.’