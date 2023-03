Lang stond Nissan te boek als maker van degelijke maar saaie auto’s. Vanbinnen mag dat saai worden vervangen door stijlvol

Nissan Ariya.

Waar de Zuid-Koreanen (Hyundai, Kia) en Chinezen (Polestar, BYD, Nio, MG) Europa bestoken met elektrische auto’s, blijft het vanuit Japan (Toyota, Nissan, Mitsubishi) opmerkelijk stil. Toch het Aziatische land dat autogewijs Europa het eerst ontdekte, nu ruim vijftig jaar geleden, toen Nissan nog Datsun heette. En ook het land dat vooropliep met hybride auto’s (Toyota Prius, Mitsubishi Outlander).

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Nissan was de uitzondering op die regel. Het kwam al in 2011 met de volledig elektrische Leaf op de Nederlandse markt. Die had een accu van 24 kWh, waarmee je volgens de fabrikant 175 kilometer kon rijden. Blik reed zes jaar later eens in de tweede generatie van de Leaf, met een accu van 30 kWh. Actieradiusstress heerste nog volop in de cabine toen we heen en weer moesten naar een stad 70 kilometer verderop. De Leaf heeft inmiddels een accupakket van 39 of 59 kWh, actieradiusstress is een nog nauwelijks gebezigd begrip. De Leaf is wereldwijd de meestverkochte elektrische auto.

Sinds 2011 is er met Nissan intussen wel wat gebeurd. Het strategische huwelijk met Renault begon scheuren te vertonen – de van fraude verdachte deels Franse topman Carlos Ghosn (hij heeft ook de Libanese en Braziliaanse nationaliteit) die verborgen in een kist met een privévliegtuig Japan ontvlucht zou zijn, gooide olie op dat vuur. Nieuwe auto’s verschenen mondjesmaat en elektrisch waren ze niet.

Vorig jaar werd de vrede getekend tussen Nissan en Renault, inmiddels is er met Mitsubishi zelfs een derde partij aan de alliantie toegevoegd. En afgelopen jaar rolde een heuse, echte nieuwe elektrische auto van de band, gebouwd op een splinternieuw Frans-Japans onderstel (‘platform’ noemen ze dat in de auto-industrie) speciaal ontworpen voor EV’s (electric vehicle). Eerst is daarop de Renault Mégane e-tech gemaakt, en nu is er de Nissan Ariya.

Smalle ledlichtstrips kunnen een auto geen eigen smoel meer geven, en die voormalige grille?

Die is wel van een andere orde: groter, zwaarder, luxer en duurder – dat kan dus allemaal op zo’n zelfde platform. De Ariya behoort tot het op dit moment mateloos populaire segment der coupé-crossovers. Die moeten met hun aflopende daklijn wat sportiever ogen dan een SUV (wat ze nauwelijks doen) en laten daarvoor steevast het hoofd van de achterpassagier de tol betalen, de Ariya niet uitgezonderd. Het uiterlijk van Nissans nieuwe kan Blik nog niet echt bekoren, ondanks de typisch Japanse scherpe lijnen, die bijvoorbeeld de Toyota C-HR zo leuk maken; ze worden hier helaas overstemd door de conventionelere zachte rondingen. Ook wennen is de kortere motorkap. Anders dan deze Ariya zijn elektrische auto’s nu nog vaak gebouwd op het onderstel van de fossielebrandstofvoorganger, waardoor er uiterlijk weinig verschil is (en de elektromotor in een te grote behuizing zetelt).

Het interieur straalt ruimte uit en ís ook ruim, dankzij slimme nieuwe vindingen.

Vanbinnen is het een ander verhaal. Daar openbaart zich eindelijk weer eens een echt nieuwe auto, die Blik zeer bevalt. Eerst valt de immense ruimte op. Die is natuurlijk grotendeels optisch, maar niet helemaal. Zo kon de airco deels onder de motorkap worden geplaatst en kan de middenconsole in haar geheel nog een stuk naar achteren worden geschoven – dat scheelt echt.

Wel optisch is de winst die wordt geboekt door het ontbreken van knoppen. Die zijn vervangen door ‘haptische bedieningselementen’: zien eruit als tiptoetsen maar voelen (‘door haptische feedback’) als knoppen. Lelijke taal, leuke innovaties. Daarover gesproken: op die middenconsole zit een mysterieuze open-/close-knop. Druk je erop, komt er naast het handschoenenkastje nóg een opbergvak tevoorschijn.

Knoppen die eruitzien als tiptoetsen op een strak vormgegeven dashboard. Alleen de volumeknop is nog ouderwets en groot.

Blik was dus goedgeluimd toen we gingen rijden. Die stemming sloeg niet om. Oké, wie in de eco-stand rijdt, heeft een kalme auto onder zich (in de andere twee standen is het iets minder bedaard), maar dat is precies wat u als bewust elektrisch rijdende automobilist wilt. In winterse omstandigheden konden we het gebruik beperken tot 20 kWh per 100 kilometer, wat ook met het kleinste batterijpakket (63 kWh) tot een acceptabele actieradius leidt. De prestaties op het gebied van veiligheid en rijhulp zijn indrukwekkend. De ProPilot-assistent, die in samenwerking met de navigatie de auto zelf laat anticiperen op scherpe bochten, afslagen en rotonden, deed Blik vermoeden in een nóg duurdere auto te rijden dan de al niet lullig geprijsde Ariya.

Dat gevoel werd nog versterkt door de weldadige rust die in de auto heerst. We missen de meetapparatuur ervoor, maar de indruk was er ontegenzeglijk (en Nissan zelf bezweert er inderdaad speciale aandacht aan te hebben besteed). De Ariya is er in drie uitvoeringen, die vooral van elkaar verschillen. De duurste (15 mille extra) heeft vooral een grotere accu (87 kWh), de uitrusting van het instapmodel is al behoorlijk, al mist die belangrijke (veiligheid) en minder belangrijke (een camera als achteruitkijkspiegel) opties.

Een Japans patroon dat overal, binnen en buiten, opdoemt, zelfs onder het dashboard, en ’s avonds subtiel badend in wit licht zichtbaar is.

Van het fraaie en warme materiaal waarmee de auto vanbinnen is afgewerkt willen we tot slot nog één ding prijzen. Nu het kan, gaat menig designer zich te buiten aan hysterische binnenverlichting die ’s avonds in alle mogelijke zuurstoktinten de auto in een etablissement veranderen waarin je liever niet wordt gezien. Zo niet Nissan. Sobere witte verlichting, niets te kiezen, wel vlak boven de vloer te bewonderen in een fraai Japans motief. Lang stond Nissan te boek als maker van degelijke maar saaie auto’s. Vanbinnen mag dat saai worden vervangen door stijlvol. Nu de buitenkant nog.

Vierkant Nissan heeft geen grote naam op designgebied. Toch hebben de Japanners ooit een icoon ontworpen: het vierkante stadsautootje Cube, daterend uit 1998, hier vanaf 2008 verkrijgbaar. In Japan een behoorlijk succes, in Nederland na drie jaar teruggetrokken door slechte verkopen. In 2019 ging de stekker er wereldwijd uit.

Nissan Cube

Gereden Nissan Ariya Evolve Prijs € 65.490 (vanaf € 50.990) LxBxH 460x185x166cm Gewicht 2.218 kg Accu 87 kWh Motor 178 kW / 242 pk Actieradius Tot 533 km (opgave) 0-100 7,6 sec. Topsnelheid 160 km/u