La dolce vita: Italiaanse vakantiegerechten van Yvette, in één pannetje te bereiden

Deze maaltijd is een beetje Italiaansig, zegt Yvette van Boven. Beeld Oof Verschuren

Ook deze zomer blijft Van Boven voor u zorgen. Met oersimpel vakantievoer, dat u in uw vakantiehuisje, caravan of tent kunt bereiden. Met zo min mogelijk pannen (ik houd het zo veel mogelijk bij één pan), geen ingrediënten uit het keukenkastje van thuis en met boodschappen die doorgaans bij elke (super)markt wel te vinden zijn. Zes weken lang geef ik u recepten voor een makkelijk hoofdgerecht, een salade óf voor- of lunchgerecht en een toetje óf drankje.

Gegrilde nectarines met burrata en hete honing

Kunt u geen burrata vinden: hak dan een bol mozzarella fijn en roer er een paar lepels crème fraîche doorheen. Als u in Italië of bij een goede kaaswinkel bent en u vindt daar stracciatella (de verse, romige stukjes ‘kaas’ die in een bol burrata zelf zitten) dan bent u helemaal koning. Meteen voor dit gerecht aanschaffen.

2 eetl. geschaafde amandelen 4 grote rijpe nectarines, gehalveerd en ontpit 2 eetl. olijfolie 1 dikke bol burrata 6 eetl. heldere honing 2 eetl. witte wijnazijn ½ theel. chilivlokken/chilipeper snuf zout wuif oregano

Verhit een grillpan of barbecue met hoog vuur tot hij gloeiend heet is. Rooster de amandelen in een pannetje op de barbecue of op het vuur tot ze licht bruinen. Bestrijk de nectarines met een lik olijfolie en leg ze met de gesneden kant naar onderen op de gril.

Bak ze een minuut of 12 of tot ze mooie grillstrepen krijgen en garen. Keer ze en bak ze nog even op de andere kant.

Meng de honing met de azijn en de chilivlokken. Snij de burrata open en hak het buitenste vel fijn, meng het met de binnenkant van de kaas. Smeer alle burrata uit over een bord. Verdeel de nectarines erop. Drup er de hete honing over en bestrooi met amandelen en oregano.

Citroenspaghetti met spinazie en kerstomaatjes

Dit is zo gruwelijk makkelijk dat u zich zult afvragen waarom u niet vaker zo pasta maakt. De fabel dat pasta in een grote pan water gekookt moet worden is onzin. Deze pasta kookt u direct in de saus waardoor de spaghetti zelf ook onweerstaanbaar lekker wordt. Probeer maar en blijf tussendoor goed roeren zodat de pasta niet aan de bodem van de pan plakt. Geen spaghetti? Geen probleem: gebruik andere korte of lange pasta. Misschien heeft u in dat geval een extra scheut water nodig, maar dat kunt u al roerende en proevende zelf ook heel goed beslissen.

500 gram kerstomaatjes, grote in kwarten, kleine gehalveerd 8 eetl./80 ml olijfolie De fijngeraspte schil en het sap van 2 grote bio-citroenen Zeezout en versgemalen zwarte peper 250-300 gram (liefst dunne) spaghetti of linguine Ca. 300 gram spinazie Stukje Parmezaanse kaas om te raspen

Giet 500 ml water, de gesneden tomaatjes, de olijfolie, het citroensap en de rasp en een flinke snuf zout in een wijde hapjespan en breng aan de kook. Voeg de spaghetti toe en laat 10 minuten zacht koken, zodat het vocht inkookt en de pasta gaart. Proef of de spaghetti al dente is en zo ja, het vocht bijna weg is en zich een romige saus om de pasta vormt. Is het nog iets te nat, draai dan het vuur wat hoger zodat het sneller verdampt.

Schep de spinazie in porties erdoor tot-ie slinkt en schep de pasta dan in vier kommen. Rasp er een stuk parmezaan over naar smaak en bestrooi royaal met zwarte peper.

Affogato mocha

Misschien kent u het alleraantrekkelijkste toetje ter wereld, affogato, allang. Een bolletje vanille-ijs met een hete espresso erover gegoten is zo makkelijk dat u kunt vergeten dat u zó snel zo’n heerlijk dessert voorhanden heeft.

Maar stuur na het eten uw kinderen eens naar de plaatselijke ijssalon en vraag ze om goed chocolade-ijs te halen. Zet u intussen sterke koffie.

Tien tegen een dat u deze variant nog lekkerder vindt. Wie zich feestelijk voelt, giet er nog een scheutje rum of brandy bij.

4 bollen chocolade-ijs (ik gebruikte hier twee soorten chocoladeijs) 4 kopjes espresso Stukje chocola om te raspen

Verdeel het ijs over 4 glaasjes. Giet de koffie erop en schaaf er direct een stukje chocolade boven. Dien direct op.