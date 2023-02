Kurkuma staat bekend als superfood, maar in voeding heb je er weinig aan

Wortel en gemalen poeder van de Curcuma longa-plant. Beeld Getty

Kurkuma, wat is dat ook weer?

Kurkuma, geelwortel of koenjit is de gedroogde en gemalen wortel van de tropische Curcuma longa-plant. Kurkuma heeft weinig smaak, maar wordt in de keuken gebruikt om bijvoorbeeld rijst geel te kleuren of als goedkope saffraanvervanger. Kurkuma maakt ook kerrie geel.

Maar dat is toch al heel lang zo?

Klopt, maar de laatste jaren duikt kurkuma op in allerlei hippe drankjes, zoals golden tea en kurkuma-latte. Kurkumasupplementen en kruidenmengsels zijn online te koop en bij drogisterijen. Supermarkten verkopen zelfs verse kurkumawortel.

Waarom is kurkuma opeens zo populair?

Uit diverse medisch-wetenschappelijke studies bleek dat de stof curcumine in kurkuma een pijnstillende en ontstekingsremmende werking heeft en zelfs de groei van kankercellen zou kunnen vertragen. Alvleesklierchirurg Casper van Eijck van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam was heel positief over de werking van curcumine bij alvleesklierkanker. Die beloftevolle berichten leidden tot een heel scala aan gezondheidsclaims voor curcumine en een wildgroei aan kurkumasupplementen.

Iedereen aan de kurkuma dus?

Nou nee. Helaas bleek al snel dat kurkuma voor mensen niet erg nuttig is. Curcumine is heel gevoelig voor licht, water, zuurstof en verhitting, meldde de Consumentengids in 2021. Curcumine werkt pas als het in ons bloed wordt opgenomen, maar dat gebeurt nauwelijks. En wat er in ons bloed terechtkomt, wordt ook weer snel afgebroken. Voor je gezondheid kun je er niet zoveel mee.

Kun je die opneembaarheid niet verbeteren?

Onderzoekers proberen curcumine in vetbolletjes te verwerken, maar dat is toekomstmuziek. Hulpstoffen als peper in kurkumasupplementen kunnen ook bijwerkingen hebben. Maar het is ook de vraag of je wel kurkumasupplementen wilt.

Hoezo?

Veel nut hebben ze niet. Maar de hoge doseringen curcumine in zulke preparaten kunnen wel de werking van bijvoorbeeld antikankermedicijnen, bloeddrukverlagers en ontstekingsremmers verminderen, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseren om eerst advies in te winnen bij arts of apotheker.

En maar geen curry’s meer maken?

De hoeveelheid kurkuma die je bij het koken gebruikt, is te klein om invloed te hebben, positief of negatief. En ook af en toe een kurkumadrankje kan geen kwaad, zegt het Voedingscentrum.

Prijs: Verstegen gemalen kurkuma, ca. 50 g (waarvan ca. 44 g curcumine) € 3,-; Holland & Barrett 90 kurkumacapsules met zwarte peper, 600 mg à € 24,-

Oordeel: in de keuken