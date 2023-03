Kunstenaar Folkert de Jong: ‘Je maakt iets in je atelier, en dan is het ineens een ton waard. Dan gebeurt er iets met je’

Folkert de Jong Beeld Els Zweerink

‘Hier betreed je eigenlijk mijn hoofd’, zegt Folkert de Jong (51). We zijn net samen Kunsthal Kade in Amersfoort binnengegaan, waar een overzichtstentoonstelling te zien is van zijn werk, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als kunstenaar. De titel van de expositie, Ministry of Fear/Foam, verraadt al een beetje dat het geen makkelijk hoofd is.

In de enorme kunsthal hangen metershoge, groteske mensfiguren. Op de grond staat een knallend gekleurd afgietsel van een BMW, waar geheimzinnig licht uit straalt. Een trap omhoog leidt naar een zaal met video’s, met onder meer beelden van MRI-scans van Folkert de Jong zelf – hier wordt dat inkijkje in zijn hoofd wel heel letterlijk.

De MRI-beelden zijn onderdeel van een kunstproject uit 2015. Eerst is het gezicht van De Jong van buitenaf te zien, dan zoomt de scan vloeiend steeds een laagje verder in, tot we weefsel zien, oogbollen, hersenen. Het zijn unheimische beelden; dit krijgen patiënten nooit te zien. ‘Dat ene korte moment waarop je voor het eerst vanaf de buitenkant naar binnen gaat, vind ik heel moeilijk om naar te kijken’, zegt De Jong. ‘Het confronteerde me sterk met mijn eigen kwetsbaarheid. In de spiegel zie ik Folkert, een individu, maar achter mijn huid zit een schedel, en ben ik ook een universeel, sterfelijk mens. Het deed me beseffen hoe vluchtig het is, iemand te zijn.’

Sterk contrast

Voor veel van zijn beelden keert De Jong zichzelf binnenstebuiten. Hij maakt afgietsels van zijn lichaam van polyurethaan (purschuim) en bewerkt die weer verder met bijvoorbeeld bubbeltjesplastic en verf. Nooit al te netjes, het schuim stulpt overal uit, de verf trekt druiperige strepen. Vaak zijn de beelden lichtroze of lichtblauw. Die lekkere, zachte kleuren staan in sterk contrast met de duistere dingen waarnaar ze verwijzen, zoals de angst voor sterfelijkheid, gekte of de zinloosheid van het leven.

Misschien nog wel vaker verwijzen zijn beelden en beeldgroepen niet naar de beangstigende binnenwereld van de mens, maar naar de buitenwereld: naar de wereldgeschiedenis en het doorlopende spoor van verderf, geweld en uitbuiting dat de mens daarin achterlaat. Er zijn doorgedraaide soldaten, griezelige harlekijnen en verwrongen versies van historische figuren als Abraham Lincoln en Hugo de Groot. Gezellig, denkt u nu misschien. Het gekke is dat het resultaat toch geen ‘feelbadkunst’ is. Er gaat ook iets heel vitaals en levenslustigs van uit.

Folkert de Jong Beeld Els Zweerink

Vanaf het begin van deze eeuw rees de ster van Folkert de Jong heel snel. Zijn kunstwerken werden aangekocht door beroemde verzamelaars als Charles Saatchi en vlogen wereldwijd als warme broodjes over de toonbank. In de documentaire Het zelfonderzoek (2017) van Carin Goeijers wordt deze periode in zijn leven prachtig verbeeld en naverteld. ‘Je maakt iets in je atelier, en dan is het ineens een ton waard. Dan gebeurt er iets met je. Dat je er helemaal psycho van wordt’, peinst De Jong in de voice-over. Hij ‘draaide een beetje door’, zoals hij het noemt. ‘Ik ben echt diep gegaan. Het ging gewoon helemaal fout.’

In 2010 ging De Jong failliet. Hij had een half miljoen schuld. Gelukkig ligt die tijd nu ver achter hem. Hij betaalde zijn schulden af met zijn nog altijd goed verkopende werk, en herrees als een feniks uit de as.

Dolende zielen

Zijn leven mag inmiddels al lang en breed in rustiger vaarwater zijn beland, in zijn werk blijft hij onverminderd geïnteresseerd in de donkere kanten van de mens. Voor de expositie in Amersfoort maakte De Jong de nieuwe kunstinstallatie Vagevuur, een lichtroze ruimte die lijkt op de isolatiecel van een gevangenis of psychiatrische inrichting, met daarin twee verwrongen, gewapende mensfiguren. ‘Een soort dolende zielen, die doen denken aan Louis XIV en het meisje uit de horrorklassieker The Exorcist. Die zitten daar dus allebei al wel een tijdje te wachten, reken maar uit’, zegt De Jong. ‘Wat mij hierbij interesseert is dat je er als mens voor moet zorgen dat je niet gek wordt.’

Weer is het duister verpakt in een snoepjeskleur. Het geheel ziet er haast eetbaar uit. ‘Klopt, mijn zoontje van 9 jaar wilde er ook zijn tanden in zetten’, lacht De Jong. ‘Een interessante instinctieve impuls. Wat ik mooi vind is dat dat roze foam een haast zintuiglijke prikkeling geeft om te consumeren. Terwijl het waarschijnlijk niet goed met je afloopt, als je dat doet. Met die conflicten, tussen aantrekken en afstoten, tussen het kwetsbare menselijke lichaam en de ongezonde en vaak ook onethisch geproduceerde materialen die ik gebruik, speel ik in al mijn werk.’

Materiaal

Styrofoam

‘Als ik één favoriet materiaal mag noemen, ga ik voor Styrofoam, omdat het zulk vreselijk fout spul is. Het is lichtgewicht foam dat als isolatiemateriaal wordt gebruikt. Onverwoestbaar, maar ook kankerverwekkend en niet-afbreekbaar. Desondanks is er decennialang welbewust een markt voor gecreëerd.

Styrofoam Beeld Getty Images/iStockphoto

In Amerika zie je het echt overal, en hier ook steeds meer. Toen ik eens als jonge kunstenaar op 5th Avenue liep, zag ik hoe ze een wolkenkrabber afbraken en er eindeloos veel van dat blauwe foam naar beneden kwam vallen. Het leek alsof hij er van top tot teen mee vol zat.

Styrofoam wordt geproduceerd door een fabrikant die vroeger ook Agent Orange maakte, het ontbladeringsmiddel dat in de Vietnamoorlog werd gebruikt. Het maakt zulke fabrieken blijkbaar niet uit of ze isolatiemateriaal maken of chemische wapens.

Voor mij is het om al die redenen spannend materiaal, en dat lichte blauw van Styrofoam heeft ook een enorme aantrekkingskracht op me. Het is lekker om mee te werken, het snijdt makkelijk en je houdt schone handen. Vloeibaar polyurethaan, oftewel purschuim, waar ik ook graag mee werk, is daarentegen echt smerige drek.’

Boek

Benedenwereld van Robert Macfarlane

‘In Benedenwereld onderzoekt schrijver Robert Macfarlane de betekenis van de onderwereld. Zowel de sociaal-culturele betekenis van de onderwereld in mythen, verhalen en religies, als de echte, fysieke onderwereld in het landschap.

Hij bezoekt bijvoorbeeld een verlaten kolenmijn onder de Noordzee. Als hij vanuit Engeland de mijn in rijdt, ziet hij overal spullen die de mijnwerkers hebben achtergelaten – oude schoenen, een auto – en álles is volledig bedekt met druipsteen, van die stalactieten en stalagmieten. Een fantastisch beeld, ik zag het helemaal voor me.

Dat boek zuigt je totaal mee. Bij het lezen dacht ik: zo maak ik eigenlijk ook kunst. Ik volg mijn nieuwsgierigheid, doe allerlei ontdekkingen en creëer daarmee weer een nieuw eigen verhaal.’

Muziek

The Specials

‘Toen ik opgroeide in Egmond in de jaren zeventig en tachtig was daar veel geweld tussen rivaliserende groepen jongeren. Je werd om niks in elkaar geramd. Ik dacht soms echt: hoe breng ik het hier levend vanaf? Je had in die tijd de wereldberoemde skaband Madness, maar ook de iets minder bekende The Specials, die vond ik helemaal te gek. Tja, je wordt geboren in een shithole en denkt: ik moet hier weg, maar je kúnt als kind helemaal niet weg. Dus ik verdween in mijn skamuziek.

The Specials Beeld Getty Images

Ik ging Dr. Martens dragen met stalen neuzen, schoor mijn kop kaal en identificeerde me volledig met die arbeidersjeugd uit Engeland waar de band over zong.

Ik hou nog steeds erg van ska. Als ik nu The Specials terugluister, vind ik het heel goed dat zij het toen al hadden over racisme – twee van de bandleden zijn zwart. Veel van hun liedjes gaan ook over problemen uit de lagere klasse die ik herkende uit mijn eigen omgeving. Armoede, kansenongelijkheid en huiselijk geweld zijn problemen die nú vaak het nieuws halen en vanzelfsprekend onderwerp zijn geworden van publiek debat, maar die toen helemaal niet werden besproken.’

Film

Being There van Hal Ashby

‘Een te gekke verfilming uit 1979 van het gelijknamige boek van Jerzy Kosinski, over een tuinman die ofwel erg simpel en onbenullig is, of een superieure filosoof. De hoofdpersoon, Chance, woont al zijn hele leven bij een rijke man in Washington. Zijn wereld is klein en overzichtelijk en strekt niet verder dan de tuin en de tv. Maar als de man overlijdt, staat hij plots op straat.

Als hij wordt aangereden door de vrouw van een belangrijk politicus, neemt zij hem mee naar huis om hem te verzorgen. Omdat hij alles wat hij ziet en meemaakt vergelijkt met wat er in een tuin gebeurt, denkt iedereen dat hij geniaal is, terwijl hij eigenlijk totale onzin uitkraamt. Maar mensen zien er de mooiste metaforen en wijsheden in.

Zo wil ik kunst maken: dat je alles terugbrengt tot iets simpels en rudimentairs. Wat de wereld daar dan van maakt en welke betekenis die eraan geeft, maakt dan eigenlijk niet meer uit.’

Plek

Het Noord-Hollands Duinreservaat

‘Elke keer als ik in het Noord-Hollands Duinreservaat kom, denk ik: wat een te gekke plek toch. Het is er nog heel ongerept. Ik ben er vlakbij opgegroeid, en mijn moeder woont nog steeds in Egmond, dus ik kom nog vaak in dit duingebied. Als kind leek het me een oerlandschap dat altijd hetzelfde zou blijven, maar als ik er nu rondloop zie ik behoorlijk andere vegetatie dan toen ik klein was. Het is nu ook groener, en het blijft veranderen.

Door te wandelen kun je je als mens mooi een beetje bevrijden van het dagelijkse leven, van al het gedenk. Een bezoek aan museum Kranenburgh in Bergen past ook mooi in de wandeling, dat museum met kunstenaars van de Bergense school, dat ligt daar prachtig.’

Documentairemaker

Aliona van der Horst

‘Liefde is aardappelen brengt je heel dicht bij een compleet andere wereld: die van de arme Russische boerenfamilie waarin documentairemaker Aliona van der Horst zelf is opgegroeid. De film schept een beeld van het leven onder Stalin, een tijd van grote armoede en hongersnood. Ze heeft er een Gouden Kalf voor gekregen.

Aliona is een goede vriendin van mij. Ik vind de toewijding waarmee ze haar documentaires maakt, vaak over zeer heftige onderwerpen, altijd erg indrukwekkend; de manier waarop ze alles geeft om de wereld te laten zien: dit is mijn verhaal.

Als kunstenaar geef ik me ook volledig over aan mijn werk, toch is mijn atelier tegelijkertijd ook een veilige plek. Terwijl zij (voor weer een andere film) bijvoorbeeld naar Siberië is gegaan, waar vroeger de goelagkampen waren.

Er zijn altijd mensen die veel verder gaan dan jij. In Aliona’s geval soms ook nog eens om iets te maken over onderwerpen waar je als mens normaal gesproken liever ver van wegblijft. Ik vind dat echt fantastisch. Haar overgave vind ik trouwens niet alleen inspirerend, maar ook beangstigend. Het confronteert me met de vraag: ga ik zelf in mijn werk wel ver genoeg?’

Ontwerpers

75B

‘De oprichters van het Rotterdamse ontwerpbureau 75B, Pieter Vos, Rens Muis en Merel Snel, hebben net een mooi nieuw boek over mijn werk vormgegeven, ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling over mijn werk in Kunsthal Kade. Ik ken ze al sinds 2004, toen ze een ander boek van mij ontwierpen, Shoot the Freak.

Die mensen zijn echt fantastisch. Ze werken niet alleen voor opdrachtgevers, maar bedenken ook ontwerpen waar niemand om heeft gevraagd. Zo hebben ze een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor een ander ontwerpbureau, terwijl die mensen van niets wisten. Geniaal toch, dat je denkt: dat bureau heeft een betere huisstijl nodig, dat je die dan ontwerpt en er verder niks over zegt?

'21st Century Heraldry' van 75B Beeld 75B

Ze hebben ook een munt gemaakt met daarop ‘Metal Detector Award’. Je ziet mensen toch weleens de grond afspeuren met zo’n metaaldetector? Overal waar ze op vakantie gingen, strooiden ze die munten in het rond. Dan vindt iemand zo’n munt, krabt zichzelf achter het hoofd en denkt: ‘Metal Detector Award?’ Dat maakt ze superieure ontwerpers, dat je zo naar de wereld kijkt en dan denkt: dit kan de wereld nou goed gebruiken.’

Kunstenaar

Delphine Courtillot

‘Mijn lievelingskunstenaar is Delphine Courtillot. Beetje gek misschien om hier mijn vrouw te noemen, maar ze is gewoon een fantastische kunstenaar. Ik heb haar ontmoet in Parijs, alweer zo’n 23 jaar geleden. We werken altijd in dezelfde atelierruimte. Zij zit de hele dag met haar handen in de klei, op zoek naar nieuwe vormen.

De Bron van Delphine Courtillot. Beeld Galerie dudokdegroot

We hebben allebei carrière gemaakt in New York en Los Angeles. Zij is begonnen als fotograaf en schilder. Op een gegeven moment had ze het gehad met de fotografie, en is ze begonnen met keramiek, zonder daar ook maar iets van te weten. Het voordeel: dan ben je helemaal vrij. Zo is ze beelden gaan maken die aan niets anders doen denken.

Ze werkt heel anders dan ik. Met mijn kunst wil ik iets communiceren; haar werk ontstaat organischer en intuïtiever. Het doet denken aan koralen, mossen en geologische formaties. Er gaat een enorme rust uit van hoe zij werkt. De manier waarop zij naast mij bezig is, houdt mij een beetje op de grond.’

Liefhebberij

Cactussen kweken

‘Ik heb vroeger nooit planten gehad. Maar op een dag kocht ik zo’n Mexicaanse cactus met van die flappen.’ Folkert de Jong lacht om zijn vage omschrijving. ‘Vanaf dat moment raakte ik al gauw in de ban van het stekken. Toen de cactus stierf, sneed ik de bovenste bladeren af om te verpotten en dat groeide uit tot een hele familie. Toen had ik dus ineens een huis vol cactusstekken, en ben ik die gaan uitdelen. Ik vond het een mooi idee dat de nakomelingen van die ene cactus zich zo zouden verspreiden. En het is ook een mooi cadeau, je geeft iets levends door.

Cactussen groeien uiteindelijk vaak scheef. Ik zie er een soort personen in die ik moet ondersteunen, ik help ze met stokjes en geïmproviseerde constructies. Dat ziet er ook mooi uit, ze lijken een beetje op oude mensen met een rollator.’ Hij lacht weer. ‘Het doet iets met je ziel... het is heilzaam om met planten te werken en ze goed te verzorgen. Dat is mooi.’ Binnensmonds: ‘Maar laten we niet sentimenteel worden.’