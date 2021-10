Kunnen kinderen het huurcontract van hun ouders overnemen?

De huisbaas ziet u liever vandaag dan morgen als huurder vertrekken. Als het aan u ligt, gebeurt dat pas na uw overlijden. Of zoals u het plechtig uitdrukt: ‘Ik zal het pand liggend verlaten.’ U vraagt zich zelfs af of u de huurwoning niet kunt nalaten aan een van uw kinderen.

De regel is dat een kind uw huurwoning niet kan overnemen. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een kind huurder blijven. Om te beginnen moet hij dan al in dit huurhuis wonen als u overlijdt. Ook moet u samen een gemeenschappelijke huishouding hebben. Dat houdt in dat u de kosten voor het huishouden deelt, samen eet en activiteiten onderneemt. De huishouding moet ook duurzaam zijn. Dat is niet het geval als een kind minderjarig is of als meerderjarige tijdelijk thuis woont, omdat hij of zij geen woning kan vinden.

Toch komt het voor dat een kind erin slaagt het huurcontract op zijn naam te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer het kind meerderjarig is en ervoor kiest om bij zijn ouders in te wonen en hen te verzorgen. Het kind kan dan de verhuurder vragen om erkend te worden als medehuurder, met de bedoeling om de huurwoning over te nemen zodra de ouder overlijdt of naar een verzorgingshuis gaat. De huisbaas kan dit weigeren, bijvoorbeeld omdat hij liever op zoek gaat naar een andere huurder van wie hij meer huur kan vragen. Het kind kan in dat geval de rechter vragen om hem als medehuurder te erkennen, waardoor hij in de woning kan blijven.

Weinig huurders zijn zo bijdehand dat zij deze procedure beginnen terwijl zij met de ouder samenwonen. Meestal is de ouder al overleden of als demente opgenomen in het verpleeghuis. Dan is het lastiger te bewijzen dat het een duurzame gemeenschappelijke huishouding was.

Zes maanden Als de huurder overlijdt, moet zijn inwonende kind binnen zes maanden een aanvraag doen om het huurcontract te mogen overnemen.

Op de website Rechtspraak.nl kun je zoeken in uitspraken van rechtbanken. Wie daar het zoekwoord RBAMS:2020:6370 invoert, vindt een uitspraak van de rechtbank Amsterdam uit december 2020. Die gaat over een 24-jarige vrouw die drie jaar geleden bij haar vader introk en van plan was samen met hem een woning te kopen. Met alleen haar eigen inkomen zou dat haar niet lukken. De vader kreeg een verkeersongeluk en overleed. De rechtbank stond ontruiming van de woning niet toe en gebood de woningcorporatie de vrouw te erkennen als huurder.

Een uitspraak van de rechter lezen is altijd nuttig, ook al is het een moeilijke tekst. Vaak wordt de wet goed uitgelegd. Uw situatie is natuurlijk nooit precies hetzelfde. En als de feiten anders zijn, kan de rechter ook anders oordelen. Mijn advies: lees zo’n uitspraak goed door en bel vervolgens met een jurist van het Juridische Loket of de Woonbond als u daar lid van bent. Misschien is de situatie van uw inwonende kind ook zo uitzonderlijk, dat die toch in de huurwoning kan blijven nadat u in liggende positie bent heengegaan.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Heeft u zelf een vraag over huurcontracten of over erfenissen? Mail dan naar Geldvraag@volkskrant.nl