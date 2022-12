Kun je met een cursus of een app twee tot drie keer zo snel leren lezen?

Beeld Sophia Twigt

De gemiddelde lezer leest dit artikel uit in drie à vier minuten, namelijk met een snelheid van ongeveer 250 woorden per minuut. Die snelheid hangt af van training, maar ook van het soort woorden, zegt Myrthe Faber, onderzoeker van de Universiteit Tilburg en het Nijmeegse Dondersinsituut. Sommige woorden nemen we voor lief, daar vliegen onze ogen overheen. Dat kunnen lidwoorden zijn, of woorden die ons brein, gezien de context, toch al min of meer verwacht.

Denk aan het woordje ‘lief’ in de zin ‘sommige woorden nemen we voor lief’. Bij ‘lastige’ woorden daarentegen blijven onze ogen even hangen, zegt Faber. ‘Onze ogen blijven een paar honderd milliseconden hangen bij woorden die langer zijn, minder vaak voorkomen, of die visueel erg veel lijken op woorden die op dezelfde plek ook zouden passen.’

Terwijl wij nietsvermoedend een tekst lezen, werken onze ogen en ons brein voortdurend samen om woorden te verstouwen, informatie te verwerken en betekenissen in te vullen. Dit is geen bewust proces: onze ogen schieten voortdurend terug naar woorden die we allang voorbij hebben zien komen. Ze springen bovendien vooruit naar woorden verderop in de tekst.

‘Dit gebeurt vaak in lange en complexe zinnen’, vertelt Roel Willems, die bij de Nijmeegse Radboud Universiteit jarenlang onderzocht hoe mensen literatuur lezen. ‘We weten niet zeker waarom dit gebeurt, maar we vermoeden dat onze hersenen in zo’n geval beseffen dat ze iets hebben gemist. Al lezend hebben we de luxe dat we terug kunnen kijken en het brein maakt daar slim gebruik van.’

Afdwalen

Snellezers trainen zichzelf en hun hersenen om meedogenloos door te lezen – of ze nou een woordje hebben gemist of niet. ‘Dat kan bijvoorbeeld door met je ogen de punt van een potlood te volgen die je steeds sneller langs de zinnen laat gaan’, vertelt snellees-trainer Inez Zondag. ‘Als je elke dag vier keer vijf minuten leest op een steeds hogere snelheid, train je jezelf om grenzen te verleggen. Deelnemers beginnen met ongeveer 250 woorden per minuut. Na een paar weken tikken ze de achttienhonderd woorden aan en kunnen ook nog uitleggen waar de tekst over ging.’

Omdat snellezers hun brein geen mogelijkheid geven om terug te springen, of om wat langer te blijven hangen bij lastige woorden, missen ze soms wel wat. Als zodoende grote gaten vallen in het tekstbegrip, zegt onderzoeker Faber, is de kans groot dat de lezer technisch gezien wel leest, maar mentaal totaal afdwaalt. Ook andere onderzoekers waarschuwen dat snellezen vaak ten koste gaat van het begrip.

Aanvankelijk kan het tekstbegrip inderdaad wat achterblijven, zegt Zondag. ‘Maar na verloop van tijd komt dat vanzelf weer goed.’ Volgens Zondag is het vooral de kunst te accepteren dat je soms wat woorden mist, net als bij een gesprek. ‘Dat komt ook altijd wel goed.’

VR-bril

Dat heeft ook te maken met het soort teksten dat haar cursisten vaak lezen. Zondag geeft vooral trainingen aan ambtenaren, managers en beleidsmakers: mensen die overladen worden met vuistdikke rapporten die ze in korte tijd moeten doorploegen. Voor hen is leestempo vaak maar een onderdeel van het snellezen. ‘Ik leer mensen ook slimmer en strategischer te lezen.’

Sommige mensen lezen vanaf het eerste woord van de introductie door tot het laatste woord van de conclusie. Maar door vooraf snel de inhoud van een tekst te scannen en te bepalen wat belangrijk is en wat niet, valt al veel tijd te besparen. ‘Als je beter begrijpt hoe een tekst is opgebouwd, kun je alsnog de details induiken’, zegt Zondag.

Bij fictie ligt dat allemaal wat anders. Juist het opgaan in details zorgt voor het leesgenot, legt Willems van de Radboud Universiteit uit. Een zinnenprikkelend verhaal activeert namelijk precies de hersendelen die in het echte leven zintuiglijke prikkels verwerken. ‘Als het verhaal een landschap beschrijft, is het deel van de hersenen actief dat die visuele informatie normaal verwerkt. Je maakt je eigen VR-bril.’

Lezers bij wie de tempoverschillen tussen ‘gewone’ en ‘lastige’ woorden klein zijn, blijken het meest in die ervaring op te gaan. Dit vergt vooral leesbekwaamheid. De beste manier om snel te leren lezen, zonder in te leveren aan begrip en leesgenot, is dus simpelweg méér lezen.