Kroost en groente vormen geen gelukkig huwelijk. Dat zal niet veranderen door de groenteroondo’s van Bonduelle

Op de kop af 170 jaar na de oprichting van groentengigant Bonduelle door Louis Bonduelle-Dalle, een Fransman, ligt in de airfryer van het proefpanel een ‘rondo’ te pruttelen. Het is een rondo van pastinaak en pompoen, ‘kidsproof’ bovendien.

Zo veel vragen. Waarom heet een schijf van samengeperste groente een rondo? Waarom is kidsproof hier gebruikt in een totaal nieuwe betekenis, namelijk dat koters wel raad weten met dit innovatieve product? Vergelijk: hufterproof.

Bonduelle weet wat er speelt in de samenleving. Groenteschijfjes zien er niet uit als groente. Ze zijn lekker makkelijk te bereiden en voor zogenaamde kids niet zo intimiderend, want iedere ouder weet dat kroost en groente géén gelukkig huwelijk vormen.

Dat zal door deze combi van pastinaak en pompoen, aangevuld met ui, ei en room, helaas niet veranderen, ondanks het zoetige karakter van de pastinaak. De smaak is aan de flauwe kant en de rondo komt, hoewel de voorgeschreven bereidingstijd keurig in acht werd genomen, allesbehalve krokant uit de airfryer, iets wat niet in het voordeel pleit van dit op zich niet onsympathieke product.

Cijfer: 6,5