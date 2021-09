Krachtvoer uit de oven voor harde werkers

Beeld Oof Verschuren

Het begon met een klein weiland onderaan onze tuin in West Cork. Het was zo overwoekerd door bramenstruiken dat zelfs een prins ze niet doorwaden kon.

Mad Jack kwam op bezoek. Hij kwam eerst op de koffie, wij zaten klaar met koekjes, hij met één tand. Hij hapte de koekjes behendig af, dronk koffie met veel melk en sprong vervolgens in zijn cabine. Zijn machine tetterde de tuin af richting het bramenveld. Twee tot drie dagen hoorden we hem gaan, in weer en wind. Zijn graafmachine ramde maar door, kukelde eens van het steile talud, rupsband in de lucht, maar het maakte Jack niet uit: met zijn grijparm zette hij liggend in de bestuurderstoel de metalen band er weer op. Ik filmde het met open mond.

Jack was zeker niet subtiel, dit was het boerenland en dat zou ik wel leren. Hij keerde de metersdiepe grond en liet ons met een omgewoeld kuilenlandschap achter.

Maar! De bramenstruiken waren weg. We hadden nieuw land.

Weken vergingen. We harkten alles glad, verwijderden stenen, zaaiden gras. We aaiden de nieuwe sprieten. Na een jaar was het een veld om op te golfen. We plantten er fruitboompjes. Maaien was een feest op ons nieuwe gazon.

Tot we er door een pandemie niet meer naartoe konden en de tuinman die voor ons zou invallen er ook mee ophield. Na een klein jaar stonden we opnieuw tot ons middel in het hoge gras.

Buurboer John kon ditmaal komen maaien, in ruil voor een zelfgebakken taart sneed hij behendig – en voorzichtig! – het metershoge gras tussen de fruitbomen door af.

Ons restte nog iemand die kon komen hooien.

De jonge Noel, die nog bij zijn vader woonde, in zijn vrije tijd bierflesjes van autowrakken af schoot en een auto had die coole, gierende geluiden op ons bergpad maakte, kwam bier drinken. Geen punt: morgen zou hij komen, dat gras was zo weg.

Niet lang daarna vonden we een maanlandschap van traktorbandensporen, kuilen en omgewoeld land terug.

We beginnen dus gewoon opnieuw. Niets aan te doen: het is even slikken, schouders ophalen en door.

Eerst maar de keuken in. Een maaltje maken waar we groot en sterk van worden. Want morgen harken we, zaaien we in en dan aaien we hopelijk in ’t voorjaar de sprietjes weer opnieuw.

Het is net het echte leven.

Citroen-spinazierijst met kip uit de oven

hoofdgerecht voor 4

400 g spinazie Het sap van 2 citroenen, plus nog 1 paar druppen olijfolie 4 kippendijen/kipkarbonades, liefst mét vel Zeezout en versgemalen zwarte peper 1 uitje, gesnipperd Klein bosje (10 g) dille, fijngehakt bosje (15 g) munt, fijngehakt bosje (15 g) oregano, fijngehakt 600 ml kippenbouillon, plus wat extra 300 g langkorrelige rijst, bijv. basmati 75 g feta, verkruimeld

Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat de spinazie in een wok slinken in het sap van 1 citroen en een drup olijfolie. Laat iets afkoelen, hak grof en zet opzij.

Kruid de kippendijen met zout en peper. Verhit een drup olijfolie in een hapjespan op middelhoog vuur. Braad de dijen, eerst op de huid, rondom mooi goudbruin aan. Schep ze uit de pan en houd ze warm onder een deksel.

Voeg een nieuwe drup olie aan de pan toe en fruit de ui een minuut of 6 of tot hij zacht is. Roer de rijst erdoor en bak al omscheppend even mee. Voeg de gehakte spinazie, bijna alle tuinkruiden en de kippenbouillon toe en breng alles aan de kook. Pers er nog een citroen boven uit en druk de kippendijen, velkant naar boven!, tussen de kokende rijst. Zet de pan in de oven en laat de rijst in een ruim half uur al het vocht opnemen. Is hij dan nog niet gaar, giet er nog wat bouillon (of water) bij en laat iets langer doorgaren. De bovenste rijstkorrels blijven iets harder (lees: knapperig!), maar eronder moet de rijst mooi zacht zijn.

Snijd de derde citroen in dikke schijven en leg die de laatste 10 minuten van de baktijd op de rijst opdat ze mooi roosteren en het sap ervan straks zoeter wordt als u ze uitknijpt.

Zet de pan op tafel: verkruimel er feta over, bestrooi met de overgebleven tuinkruiden en serveer meteen: krachtvoer.