Kop op, u bent al over de helft. Quizzen maar weer!

Zomerquiz Beeld Leonie Bos

PUZZEL MEE

Deze zomerquiz bestaat uit zes afleveringen. Deze vierde week hebben we twaalf vragen voor u. Elk antwoord levert een letter op, van die twaalf letters kunt u een woord maken. Stuur dat woord (vóór 14 augustus) in de onderwerpregel van een e-mail naar zomerquiz@volkskrant.nl en u ontvangt extra vragen en instructies om verder te puzzelen. Blijft uw e-mail onbeantwoord? Dan heeft u helaas (nog) niet het juiste woord gepuzzeld. Na zes weken quizzen, e-mailen en puzzelen kunt u tot een correcte oplossing komen, die ontvangen we graag vóór 30 augustus.

WAT VALT ER TE WINNEN?

De hoofdprijs is een e-bike, de Ampler Stellar of een vergelijkbaar model, t.w.v. 2.500 euro. Onder de correcte inzenders verloten wij bovendien gesigneerde en ingelijste prints van de zes illustraties die illustrator Leonie Bos voor deze zomerquiz maakte. Van elke illustratie worden drie gicléeprints op Hahnemühle White Velvet verloot (t.w.v. 400 euro, oplage van 10). Daarnaast verloten we onder de correcte inzenders twee maal twee nachten in een tweepersoonskamer in het Volkshotel in Amsterdam (t.w.v. 349 euro). De uitslag wordt bekendgemaakt in het magazine van 18 september. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

1. Vorige week stelden we u twee vragen over een Britse comedyserie die in een papierbedrijf speelt. Daar is een Amerikaanse variant van gemaakt die zich afspeelt in papierbedrijf Dunder Mifflin. Welke acteur speelt de hoofdrol, namelijk de baas? Eerste letter voornaam .

2. Deze acteur (vraag 1) speelde in een comedyfilm uit 2007 een Amerikaans congreslid dat onverwachts van God de opdracht krijgt een ark te bouwen om een overstroming te doorstaan. Hoe heet deze (geflopte) film? Eerste letter .

3. In Nederland kennen we een grappige serie die op kantoor speelt en eind vorige eeuw werd uitgezonden door de VPRO. Daarin zien we vooral Jos met zijn naaste collega. Hoe heet die collega? Eerste letter voornaam .

4. Jos (zie vraag 3) is meestal niet tevreden met de lunch die zijn vrouw heeft klaargemaakt. Wat roept hij als hij het eten in de prullenbak gooit? Eerste letter .

5. Maike Meijer en Margôt Ros bedachten in 2008 ook een grappige en absurdistische kantoorserie voor de VPRO. Wie doet de administratie? Eerste letter voornaam (van het personage) .

6. Er is ook iemand in de serie uit vraag 5 die voortdurend staat te stuntelen in de bedrijfskantine. Hoe heet zij? Eerste letter voornaam (van het personage) .

7. ‘Bevrijd uzelf en waag de reis naar het paradijs van de open kraag!’ Wie was hier eind vorige eeuw aan het woord? Eerste letter voornaam .

8. Het kan heet zijn op kantoor, en dan wil je natuurlijk niet met klotsende oksels en/of natte plekken in je overhemd of jurk zitten tikken. Gelukkig bestaan er officiële zweetlapjes, de brave neefjes van het inlegkruisje. Deze okselsoppers zijn te koop in een katoenen variant, om vast te spelden, of van tissuepapier, met een plakstrip. Wat is de officiële, Fransige naam van dit onmisbare zomerhulpje? Eerste letter .

9. Welke 20ste-eeuwse Nederlandse kunstenaar, bekend van witgeschilderd karton, werkte overdag bij de PTT? Eerste letter achternaam .

10. In wat voor soort bedrijf werken Don Draper, Peggy Olson en Pete Campbell eigenlijk? Eerste letter .

11. En welke actrice vertolkt de rol van Peggy Olson (vraag 10)? Eerste letter voornaam .