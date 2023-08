Kom terug, lijkt het kommetje van schrijver Paolo Cognetti te zeggen, keer terug naar je foto en naar mijn opgedroogde bron

Beeld Nastia Cistakova

Sinds je bent vertrokken is hier thuis ook geen water meer! De bron is afgelopen winter drooggevallen – net als die keer met Kerstmis dat we de hele tijd grote pannen sneeuw op de kachel hadden staan. Maar toen was er in de lente heel veel smeltsneeuw, en dit jaar heeft het niet of nauwelijks gesneeuwd. Ik verwachtte dat er in april wel weer water zou zijn, toen het ’s nachts niet meer vroor. Ik verwachtte het in mei, toen het kleine beetje sneeuw in de bergen was gesmolten en ik een paar dagen lang her en der stroompjes smeltwater zag. Nu komt het, dacht ik. Maar daarna regende het zelfs in juni niet, de hele lente zonder één druppel hemelwater, en ik begon te vrezen dat de bron de rest van de zomer droog zou blijven staan.

En nu zwijgt die nog steeds – weet je nog dat je zei dat het water mijn huis met muziek vulde? – en loop ik ’s avonds de tuin in, kijk naar de door geen enkele wolk verduisterde sterren en luister naar de stilte die hier heerst, terwijl ik zo graag jouw stem zou horen.

Ik heb gelezen dat Tibetanen een kop thee op tafel laten staan als een vriend vertrekt op een lange reis – een gebed voor zijn terugkeer. Ik ben dat ook gaan doen. ’s Ochtends ga ik op pad, volg de waterlopen, klim langs een beekje omhoog tot het punt waar het water steeds schaarser wordt. Dit jaar zijn de velden een maand eerder dan anders geel geworden; het is eind juli maar het lijkt al september. Dus als ik de bron vind, die soms opborrelt tussen het mos en soms alleen maar een stroompje is dat onder een rots vandaan komt, ben ik ontroerd, alsof we ons in een woestijn bevinden.

In Tibet heb ik gezien dat bronnen afgeschermd worden met bouwseltjes: vier stapelmuurtjes rond de plek waar het water opwelt, wellicht alleen maar om te voorkomen dat dieren het bevuilen, maar vervolgens laten mensen er offerandes en bloemen achter en worden het bedevaartsoorden. Dat zouden wij ook moeten doen. Niet topkruisen, maar bronnen als heilige plaatsen. Met het water uit die bron vul ik mijn veldfles, en eenmaal thuis giet ik het over in het houten kommetje dat op mijn tafel staat. Kom alsjeblieft terug, lijkt dat kommetje stilzwijgend te zeggen, keer terug naar je foto en naar mijn opgedroogde bron.

Vaak beklim ik de Monte Rosa-gletsjer. Vroeger deed ik dat als alpinist, nu als pelgrim. Ik ben gaan kijken hoe er in de middagzon een stuk van afbrak, voor de morene van de Mezzalama-hut. Eerst zie je dat er een serac losraakt, valt, op de rotsen eronder uiteenspat, en pas daarna hoor je het geraas, als een donderslag in de verte.

Ik ben nog verder omhooggeklommen, om de stroompjes te zien op het bewegende ijs en te luisteren naar het water in de gletsjerspleten, en ik heb op de weg naar de Lambronecca-hut een meer ontdekt dat er eerder nog niet was. Weet je hoe ze die noemen, die meren die zich vormen als het ijs zich terugtrekt? Eendagsmeren, want ze zijn nog maar net ontstaan en hoelang ze er zullen blijven weet niemand: een aardverschuiving volstaat om ze in een oogwenk weer te laten verdwijnen. Het water gutste uit de muilen van dat oerwezen. Een uur na uur, dag na dag verdwijnende ijsmassa, eeuwenoud, millenniumoud ijs dat ons redt tijdens de droogte, en dat zal blijven doen totdat het op is. Gezegend ijs, heilig ijs, dacht ik.

En daarna keerde ik terug naar mijn herdershut en mijn bloemloze tuin. Weet je nog dat ik van plan was er een watertuin van te maken, met behulp van de bron bij het huis? Herinner je je de uit de lariksstam gehouwen fontein nog, waar we het bier in koud hielden en onze voeten in staken als we over de paden hadden gehold? En het kanaaltje dat je me hebt helpen graven, waarin ik de stenen heb gelegd die ik had meegenomen uit de Yukon? En het watervalletje en de kikkervijver die nu niet meer is dan een gat in de grond, maar die deo volente ooit weer de lucht, mijn gedachten en de gezichten van mijn vrienden zal weerspiegelen; jij was erbij toen we in deze tuin drie berken en een rode esdoorn plantten, die voor ons Siberië en Canada vertegenwoordigden, en we hem de Tuin van het Hoge Noorden doopten. Iedereen zei dat ze het niet zouden redden – kijk toch eens om je heen, jongens, allemaal sparren en lariksen – maar het zal wel door de klimaatverandering komen: de esdoorn en de berken hebben al menige winter overleefd en zullen ook deze verlatenheid overleven, en als het water terugkeert, denk ik dat zij dat als eerste zullen horen, dat zij jou als eerste zullen horen aankomen.

